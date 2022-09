Kingstoni živahno v jesen

Člani skupine Kingston so nesporni kralji pozitivnih vibracij, med poslušalce pa jih širijo s svojimi uspešnicami, ki so vedno dobro sprejete. Znanim se je zdaj pridružila še nova z naslovom Jaz bi tebe mal, po slišanem in videnem v videospotu pa bo tudi ta zagotovo postala uspešnica.

Zveni sveže in udarno in v njihovem prepoznavnem slogu – plesnih ritmih in jamajških reggae vložkih z dodatkom ščepca elektro swinga. Kot vedno sta se pod skladbo kot avtorja podpisala Reno Čibej in Dare Kaurič, ki je tudi avtor besedila, aranžma pa je delo Zvoneta Tomca. V verzih se pojavljajo tudi imena Monice Bellucci, Madonne in Severine, kaj natanko počnejo omenjene dame z glavnim likom v besedilu, pa preverite sami ob poslušanju kitic. Seveda so že posneli videospot, režiral ga je njihov dolgoletni prijatelj in režiser Jani Pavec, za lokacijo pa so izbrali hrvaško Istro, kjer so si po celodnevnem snemanju prazne želodčke napolnili z odličnimi testeninami s tartufi.

»Med snemanjem so nas opazovali naključni turisti iz ZDA, Anglije in Nemčije in zavzeto spremljali dogajanje ter ob zvokih plesne melodije tudi poplesovali, čeprav niso razumeli, o čem pojemo. Kar je znak, da bo pesem zagotovo prevzela tudi vse naše oboževalce,« je prepričan frontman skupine Kingston Dare Kaurič.