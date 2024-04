Kevin Costner se vrača k vesternu

Hollywoodski zvezdnik Kevin Costner bo na filmskem festivalu v Cannesu premierno predstavil prvi film iz svojega dolgoletnega projekta Obzorje: Ameriška saga (Horizon: An American Saga). Kot je pojasnil, se projektu posveča že 35 let. V tem sklopu so načrtovani štirje celovečerni vesterni.

»Ne morem si zamisliti boljšega kraja kot Cannes, da svetu pokažem rezultat tako čudovite pustolovščine,« je v izjavi zapisal zvezdnik. Leta 2003 je v Cannesu že predstavil svoj vestern Spopad na zahodu (Open Range), ki ga je režiral, koproduciral in v njem zaigral v glavni vlogi.

Film je predstavil tudi na nedavni konvenciji CinemaCon v Las Vegasu: kinematografija je veličastna. FOTO: Valerie Macon/AFP

Prva filma bosta premiero doživela konec junija in sredi avgusta. Druga dva še nista posneta. Dogajanje prvega je postavljeno v čas ameriške državljanske vojne med letoma 1861 in 1865, ko se naseljenci v pokritih vozovih odpravijo na še neraziskani Zahod. Celotna zgodba pa naj bi obsegala petnajst let njihovega življenja.

Največji projekt doslej

Costner pri projektu sodeluje kot glavni igralec, režiser, soscenarist in producent; za film je zastavil tudi lastno premoženje. Pred kamero so z njim stopili Sienna Miller, Sam Worthington, Luke Wilson in Jena Malone. Projekt Obzorje: Ameriška saga je Costnerjev četrti režiserski podvig: prej je režiral filme Spopad na zahodu (2003), Poštar (The Post man, 1997) in Pleše z volkovi (Dances With Wolves, 1990), ki je prejel oskarja za najboljši film in režijo.

Z Grahamom Greenom v z oskarjema nagrajenem filmu Pleše z volkovi FOTO: Orion

Kakor je dejal, je to njegov največji projekt doslej. »Presenečen pa sem, kaj smo dosegli. Pleše z volkovi sem snemal 106 dni, prvi film Ameriške sage pa le 52 dni. Vmes sem se veliko naučil, tako da sem lahko pri produkciji uporabil vse razpoložljive trike, da bi film pripeljal do gledalcev. In filmi bodo štirje!« je dejal Costner.

Kar se tiče filma oziroma filmov, je Costner želel stopiti proč od klasičnega vesterna. »Vesterni znajo biti precej formulaični, a kadar jih naredimo dobro, jih nikoli ne pozabimo. Veliko vesternov ni prav dobrih, saj so preveč poenostavljeni. Vesterni so dejansko precej kompleksni, saj življenje ni pravljica. To so bila resnična življenja. Ljudje so poskušali preživeti, ženske so garale do smrti. To je tisto, kar me privlači pri vesternih: seveda bom poskrbel za revolveraški obračun, a rad bi prikazal, kaj so doživljali navadni ljudje,« je povedal Costner, ki se v svojih vesternih nikoli ni izogibal resnim temam, kot je preganjanje severnoameriških staroselcev z njihove zemlje.