Kako kaže Sloveniji na evrovizijski stavnici? Presenečeni boste (FOTO)

Potem ko so nekatere države že naznanile, kdo jih bo zastopal na Pesmi Evrovizije, so se na družbenih omrežjih pojavile ankete, ki kažejo, kdo so favoriti letošnjega tekmovanja. Na spletni strani Wiwibloggs.com, ki je namenjena izključno evrovizijskim temam, so objavili spletno anketo s trenutno petnajstim predstavniki za veliko tekmovanje.

Doslej je glasovalo 22.500 ljudi, prve ankete pa napovedujejo zmago Hrvaški in reškemu Let 3 s pesmijo Mama ŠČ.

Drugo mesto trenutno zaseda norveška predstavnica Alessandra, ki bo maja na tekmovanju nastopila s pesmijo Queen of Kings.

Ljubitelji tekmovanja so na tretje mesto postavili Španijo s pesmijo Blance Palome Eaea.

Četrto mesto zaseda Italija, ki je za svojo pesem izbrala Due vite Marca Mengonija.

Peto mesto je pripadlo Češki oz. njenim predstavnikom Vesna s pesmijo My Sister’s Crown.

Naši Joker Out s pesmijo Carpe Diem, za katere lahko glasujete tukaj, so ljubitelji Evrovizije uvrstili precej visoko, ankete jih uvrščajo na šesto mesto.