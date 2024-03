Kako je Daniel Brühl postal Karl Lagerfeld

Špansko-nemški igralec Daniel Brühl se je na snemanju prihajajoče serije Postati Karl Lagerfeld vživel v pojavo legendarnega modnega oblikovalca, pri čemer je ključno vlogo odigrala njegova garderoba, še posebno čevlji. Serija, ki jo bodo poleti začeli predvajati na pretočnem kanalu Disney+, spremlja Karla Lagerfelda, ki je s hladnokrvnim humorjem in prelomnimi kreacijami, ki jih je ustvarjal za modne hiše, kot sta Chanel in Fendi, do svoje smrti leta 2019 v starosti 85 let veljal za ultimativno modno ikono.

Karl Lagerfeld na pariškem tednu mode leta 2017 FOTO: Reuters

Kakšen je bil v resnici?

Petinštiridesetletni Brühl, ki je zaslovel z vlogami v filmih Zbogom, Lenin!, Dirka življenja in Neslavne barabe, je priznal, da še nobeni vlogi ni namenil toliko časa, energije, strasti in ljubezni: »Lagerfeld ni fasciniral le nas Nemcev, ampak vse na svetu. A vedno so se vsi spraševali, kakšen je v resnici ta zabavni, pretkani in intelektualni človek.«

Špansko-nemški igralec je nase opozoril leta 2003 v filmu Zbogom, Lenin! FOTO: X-Filme/PR

Brühl je ure in ure govoril francosko sam s seboj.

Daniel Brühl je poliglot, saj je odraščal s špansko mamo, nemškim očetom in francoskimi tetami, kar je bilo ključnega pomena pri vlogi, ki jo je v celoti odigral v francoščini. V Hamburgu rojeni Karl Lagerfeld je imel Pariz za svoj pravi dom, kar so mu nekateri Nemci kar malo očitali. »A kljub njegovi aroganci in šalam, ki jih je zbijal na račun Nemcev, smo ga vseeno imeli radi,« je dejal Brühl, ki ga je Lagerfeld nekoč v resnici fotografiral. »Tega ne bom nikoli pozabil – tistih inteligentnih oči, ki so strmele vame skozi objektiv, in kako živčen sem bil, ko me je opazoval,« je priznal igralec.

Popolni perfekcionist

Brühl je videl nevarnost, da bi Karla Lagerfelda v seriji spremenili v smešno karikaturo samega sebe, zato se je poglobil v vlogo, pri čemer je prebiral Prousta in romantično poezijo ter gledal klasične filme, ki jih je imel rad legendarni oblikovalec. »Res sem se trudil, a vse to pohištvo, plakati, fotografije, slike, knjige ... Estetski perfekcionizem je sicer nekaj, kar si delim z njim, a proti njemu sem absolutna ničla,« je dejal Brühl.

Takoj sem pomislil na flamenko in bikoborbe.

Med pripravami na snemanje je ure in ure govoril francosko sam s seboj na sprehodih na podeželju. »Ko sem se trudil postati Karl Lagerfeld, so bili okoli mene le osli in ovce, in to je bilo zelo pomirjujoče, ker sem v njihovih očeh videl, da sem jih prepričal,« se je pošalil Brühl.

Brühl (desno) se je v filmu Dirka življenja (Rush) prelevil v lengendarnega dirkača formule ena Nikija Laudo. FOTO: Press Release

A resnični preboj se je zgodil, ko je oblekel kostume. »Pomislil sem: Ježešna, tole je pa tako zabavno nositi!« Pravo razsvetljenje so bili Lagerfeldovi platformski čevlji: »Takoj sem pomislil na flamenko in bikoborbe – moj dedek je strastno spremljal bikoborbe. Ko sem opazoval Lagerfeldovo hojo, sem vedno pomislil na matadorja, na ženstvenost in moškost bikoborca. Pred vsakim kadrom sem doživel tisti trenutek Ole!, ki me je postavil v pravo ravnovesje ponosa in moči pa tudi nežnosti in elegance,« je povedal Daniel Brühl.

Serija Postati Karl Lagerfeld bo premiero doživela aprila na canskem filmskem festivalu, 7. junija pa jo bodo začeli predvajati na pretočnem kanalu Disney+.