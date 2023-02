Jon Favreau ni več hollywoodski avtsajder: 2746. po vrsti je njegova

Po treh desetletjih v Hollywoodu, kjer je Jon Favreau kot igralec, režiser in producent pustil globoke sledi z megauspešnimi franšizami, kot so Vojna zvezd in hiti iz Marvelovega vesolja, se zvezdnik končno ne počuti več kot avtsajder. »Tako tu, v Ameriki, kot drugod po svetu odraščamo z vednostjo, kaj je hollywoodski Pločnik slavnih in kaj njegove zvezde. In končno je tu, končno jo imam. Zdaj se ne počutim več kot avtsajder, občutek imam, da sem naposled del tega,« je dejal večkratni emmyjevski nominiranec, ko je na slavnem bulvarju zvezd zažarela še ena z njegovim imenom, 2746. po vrsti.

Za film Šef, ki ohlapno temelji na zgodbi o uspehu kuharskega chefa Roya Choia, se je igralec naučil odlično kuhati.

Dodal je, da s tem novim občutenjem pripadnosti hollywoodski zvezdniški skupnosti čuti še dodatno odgovornost, da svoje delo nadaljuje in pripoveduje vedno nove zgodbe ter filmsko umetnost bogati z vključevanjem vselej novih tehnologij.

Na ta pomembni dan, ko se je zapisal v zgodovino, so ob Jonu stali igralski kolega in prijatelj Robert Downey Jr., kuharski mojster Roy Choi, s katerim sta glavi staknila pri Netflixovi kuharski oddaji The Chef Show, ter Kevin Feige, prvi mož Marvelovih studiev, pod streho katerih je Favreau postal vroča hollywoodska roba.

»Bilo je ta teden pred 16 leti, ko sva bila z Jonom vpeta v predprodukcijo nečesa, o čemer sva tedaj razmišljala kot o visokokonceptualnem indie filmu,« se je trenutka, ko sta začela pisati zgodovino, spomnil Downey Jr. Tedaj so se namreč začele snemalne predpriprave na film Iron Man – Downey kot naslovni junak, Favreau pa v vlogi njegovega osebnega stražarja in prijatelja Happy Hogana –, s katerim sta nato zavzela kinematografsko nebo. Prvotnemu filmu sta namreč sledila še dva, njuna lika sta se nato pojavila še v franšizi Maščevalci, Jonov pa še v filmih o Spidermanu. A še pomembnejše, tedaj se je začelo njuno čudovito prijateljstvo. »Njegov največji dar človeštvu je smisel za humor. Dobro razume, kako minljivo je življenje in da umiramo, če se v življenju ne smejemo.«

Podoben hvalospev je zvezdi dneva odpel tudi Choi, ki je večere v študentskem naselju med študijem kuharije preživel med verižnim gledanjem Jonove komedije Svingerji. »Ne Jennifer Lopez ali katera druga zvezdnica, od nekdaj sem čutil, da bom nekega dne spoznal Jona,« je priznal Roy in njuno prvo srečanje, ki je bilo poslovne narave, opisal kot »zmenek na slepo, ki se je spremenil v desetletje dolgo prijateljstvo«.

2746. po vrsti je Jonova zvezda.

Ljudje bodo po njem hodili, vsake toliko bo njegovo ime zakrila odvržena smet, bičala ga bosta veter in dež, načel ga bo zob časa. Kar nemudoma, na otvoritveni ceremoniji, pa je s tem začel že Downey Jr., ko si je v dlan izpljunil prežvečeno žvečilko in jo v šali zalepil na Jonovo bleščečo zvezdo. »Tako, zdaj je to uradno!«