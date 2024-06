Johnny Depp bo Satan, Jeff Bridges pa Bog

Filmska kariera Johnnyja Deppa, ki je obstala po sodnem spopadu z bivšo ženo Amber Heard, spomnimo, igralka ga je obtožila nasilja, počasi spet dobiva zagon. Film Jeanne du Barry, v katerem je igralec upodobil francoskega kralja Ludvika XV., kar je bil njegov prvi projekt po pravdanju, je odprl lanski festival v Cannesu, poleg tega je Depp lani v vlogi režiserja bdel nad biografskim filmom o italijanskem umetniku Amedeu Modiglianiju. Zdaj pa ga je za svoj najnovejši film vpregel Terry Gilliam, ki bo Deppa pred kamero spremenil v Satana.

Svetlo in temno. Dobro in slabo. Bog in Satan. Tako radi rišemo svet v črno-belih barvah, kar pa je Gilliam sklenil obrniti na glavo. Njegov prihajajoči projekt The Carnival at the End of Days (Karneval konca dni), ki naj bi ga predvidoma začel snemati januarja, bo peklenščka namreč naslikal v barvah rešitelja človeštva – čeprav za svoje nič kaj plemenite namene.

»Bog izbriše človeštvo in edini, ki ga želi rešiti, je Satan, ki ga bo igral Johnny Depp,« je dejal Gilliam. »Bog sklene izbrisati človeštvo za kazen, ker je to uničilo njegov krasni vrt. Človeštvo pa želi rešiti le Satan – brez ljudi bi on namreč izgubil svojo službo, in ker je večen lik, bi mu bilo življenje v večnosti brez službe neznosno. Zato poišče mlad par in poskuša prepričati Boga, da sta to nova Adam in Eva. Gre za komedijo.«

Satan ne bo satan, kakršnega smo vajeni. Bog pa tudi ne. »V filmu bo Bog narava, toda narava, ki govori. Oživil jo bom s pomočjo animacije, saj je v prizoru z Bogom 15 živali. Ne bo enostavno, saj mora delovati realistično. In tudi zelo drago bo,« je povedal filmar, ki je vlogo stvarnika zaupal Jeffu Bridgesu. »Scenarij je dober. Smešen bo za tiste, ki so radi užaljeni.«

Ob Deppu in Bridgesu bosta potrjeno zaigrala tudi Adam Driver in Jason Momoa, igralko, ki ji bo zaupana vloga Eve, pa režiser še išče. Prav tako se še ni odločil, »kje in kdaj bi se vse dalo izpeljati«, čeprav naj bi začeli na začetku prihodnjega leta.

Ta komedija ni prvi projekt, pri katerem bosta Depp in Gilliam združila moči. Sodelovala sta pri moderni klasiki Strah in groza v Las Vegasu iz leta 1998 in 11 let pozneje pri fantazijskem filmu Imaginarij doktorja Parnasa.