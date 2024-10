Gradevizija znova navdušila, prišli vsi, ki ljubijo Evrovizijo (FOTO)

Nedavno se je v polni dvorani kulturnega doma v ljubljanskih Črnučah odvil spektakularen dogodek Gradevizija 2024 in znova osvojil srca ljubljanskega občinstva.

»Na prireditvi, ki tradicionalno pritegne ljubitelje Evrovizije in parodije na tem največjem glasbenem dogodku, smo letos gostili 12 nastopajočih, ki so se potegovali za prestižni kipec zlate jedle. Čeprav so se tekmovalci izkazali z izjemnimi točkami, je največje navdušenje požela zmagovalka večera, izvajalka z odrskim imenom Imagine, za katerim se skriva Zorica Petrović,« je povedal predsednik Kluba ljubiteljev evrovizijske popevke OGAE Jan Vehar, voditelj na radiu Robin, ki je tudi povezoval večer.

Zmagovalka Imagine (Zorica Petrović)

Zmagovalka Imagine je s čustveno interpretacijo skladbe 1944, s katero je ukrajinska pevka Jamala leta 2016 zmagala na Evroviziji, prepričala tako strokovno žirijo kot občinstvo. »Njena močna vokalna izvedba in izjemna odrska prezenca sta dogodek dvignili na še višjo raven, kar je občinstvo nagradilo z bučnim aplavzom,« pove Vehar.

Uvodna točka

O zmagovalcu je sicer odločala petčlanska strokovna žirija, v kateri so bili sami priznani slovenski umetniki: pevka Manca Špik, plesalec in pedagog Igor Sviderski, glasbenik in pevec Nino Ošlak, kraljica preoblek Vera Vulva in nekdanji predsednik kluba OGAE Slovenija Miran Cvetko. Barvitost je večeru dodal nastop Crystal Queer Choira, mešanega pevskega zbora, ki je občinstvo popolnoma očaral in obogatil že tako nepozabno glasbeno prireditev. Gradevizija, ki jo organizira OGAE Slovenija, je znova potrdila, da ima Evrovizija v Sloveniji posebno mesto.

Dogodek je povezoval radijski voditelj in poznavalec Evrovizije Jan Vehar.

»Dogodek ni le priložnost za obujanje spominov na največji evropski glasbeni spektakel, temveč tudi prostor za povezovanje in izražanje ljubezni do glasbe,« pravi Vehar, ki je s svojo sproščeno energijo in zabavnimi komentarji poskrbel, da je bilo vzdušje v dvorani ves čas na vrhuncu.