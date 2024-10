Gadi so se znašli v precej napetih situacijah (VIDEO)

Le kaj so tokrat ušpičili Anže Zavrl, Primož Ilovar in David Novak, da so bili deležni ne prav prijaznih pogledov lastnikov gostinskega lokala, avtobusne postaje in brivnice? Na vseh teh destinacijah so osvajali čedna dekleta, ki so tam delala. »Želeli smo ustvariti nekaj, kar bo za vse, ki si bodo videospot ogledali, nadvse zabavno. In mislimo, da nam je to uspelo. Veseli smo, da smo lahko sodelovali z odličnimi ljudmi in ustvarili nekaj, na kar smo ponosni,« pravi Zavrl, eden od treh Gadov, ki so poslušalcem zdaj ponudili novo pesem z naslovom Je ni in je ne bo.

Gre za polko, ki jo je Anže ustvaril v sodelovanju z enim naših najuspešnejših kantavtorjev Aleksandrom Ježem. Videospot je v pičlih nekaj urah dosegel več kot 15.000 ogledov, kar kaže, da je med ljubitelji narodnozabavne glasbe, ki cenijo iskrenost, živahne ritme in hudomušne zgodbe, pridobil veliko simpatij. Gadi z novo polko dokazujejo, da znajo obogatiti glasbeni prostor s svežino in navdušujočo energijo, ki jo poslušalci vedno znova pričakujejo.

Jež je sicer avtor številnih uspešnic, med njimi Bele vrtnice kradel sem zate, Ti boš pa moja ostala, Vse so me ljubice zapustile in druge, zdaj pa sta z Zavrlom ustvarila pesem, ki poslušalce popelje na nepozabno glasbeno popotovanje, polno humorja in pozitivne energije. Aranžma so, kot je že v navadi, ustvarili Gadi sami, končni izdelek pa je nastal v glasbenem studiu njihovega Primoža Ilovarja.

Trije jezni nadrejeni v videospotu.

V videospotu vsi trije s svojim šarmom očarajo dekleta iz gostinskega lokala, avtobusne postaje in brivnice, njihovo osvajanje pa se kmalu spremeni v beg z motorji, saj njihovi nadrejeni niso navdušeni nad pozornostjo fantov. Gadi se tako znajdejo v precej napetih situacijah. Seveda ni šlo brez znanih obrazov, ki so jih povabili k sodelovanju. Tako vidimo spletnega zabavljača Aleša Bavdeka, pevko Hano Zupan iz ansambla Dolenjskih 5, Matejo Mohar in Lovra Prešička, ki jih ljubitelji slovenske narodnozabavne glasbe poznajo z radia in televizije Veseljak. V videospotu sta nastopila še Tjaša Keber in priljubljeni brivec Luka Nebec.