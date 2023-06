Fantje iz skupine Tequila živijo otroške sanje (VIDEO)

Skupina Tequila je po uspešnici Petek v svet poslala novo skladbo z naslovom Huda do nebes, o kateri pravijo, da napoveduje nekaj velikega. Kim, Patrik, Rok, Leo in Andrea pravijo, da je čas za premik naprej, in za letošnje poletje napovedujejo velik glasbeni dogodek, ki bo, kot pravijo, zanje velik korak.

Trudimo se, da bi slovensko glasbo še bolj približali mladim, in to je naše poslanstvo.

»Potekajo še zadnji dogovori in usklajevanja. Dela ni malo in za nas bo to res ogromen projekt,« so nam zaupali fantje, ki pa o vsebini, datumu in drugem za zdaj ostajajo skrivnostni. Pod melodijo skladbe se tokrat podpisujeta kitarist skupine Tequila Kim Babič in njegov prijatelj Dejan Dogaja. Skladba je nastala spontano ob druženju na Veliki planini. »Marca smo se s prijatelji odpravili na Veliko planino. Ker je bilo ogromno snega, z avtom seveda nismo prišli do koče, zato smo prijeli kitaro, v nahrbtnike naložili pijačo in se odpravili proti vrhu. Po dveh urah hoje po visokem snegu smo končno prišli do vikenda, kjer smo potem dolgo v noč peli, se družili in seveda tudi kaj popili. Ob približno treh zjutraj sva z Dejanom nevede ustvarila tole pesem,« nam je zaupal Kim. Besedilo za pesem je dodal Rok Lunaček. »Glasbeniki se trudimo, da bi slovensko glasbo še bolj približali mladim, in prav to je naše poslanstvo. Trenutno ustvarjamo in izvajamo glasbo za mlajšo publiko. Za tiste, ki pridejo v petek zvečer na naš nastop in z nami žurirajo do zgodnjih jutranjih ur. To je glasba, ki te napolni z energijo, in kot smo omenili že večkrat, to je glasba za zabavo. Naši poslušalci so tisti, za katere ustvarjamo. Oni so tisti, ki povedo, da je nekaj dobro oziroma slabo. Še naprej se bomo držali tipičnega zvena in poslušali publiko. Brez njih namreč ni nas,« še pravijo fantje in dodajo, da je glasba njihovo življenje, oder pa njihov dom. »Nekaj najlepšega je, ko skupina diha skupaj s publiko. Verjamemo, da je pred nami še veliko lepega, smo pa v preteklih letih svoje otroške sanje že spremenili v resničnost. Ker smo pravi Primorci, ni nič čudnega, da nam na odru nikakor ne uspe stati pri miru! Smo energični, pozitivni in vedno pripravljeni na žur,« še pravijo mladi glasbeniki, ki se držijo načela, da si je v življenju treba upati.