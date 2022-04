Elliot Page bo trans tudi na televiziji

Kanadski igralec Elliot Page bo v tretji sezoni superjunaške nanizanke The Umbrella Academy prvič nastopil kot moški in s tem tudi v seriji oznanil svojo transspolnost, s katero je v resničnem življenju javnost seznanil leta 2020.

Page je v prvih dveh sezonah Netflixove priljubljene serije nastopal še kot ženska oziroma igralka Ellen Page, in sicer v vlogi Vanye Hargreeves, ki zna spreminjati zvočne valove v fizično silo. Elliot Page bo odslej v seriji nastopal kot Viktor Hargreeves.

Kakor je poročal ameriški novičarski portal Gamespot, je zamenjava spola del karakternega loka Pageevega lika, in ne posledica potovanja skozi čas ali prehajanja med različnimi dimenzijami.

2020. leta je Elliot Page oznanil, da je transseksualec.

»Dobrodošel v družini, Viktor,« je Netflix zapisal na twitterju. V zadnjem času so LGBTQ igralci sicer vedno bolje zastopani na televiziji, a po raziskavi ameriške nevladne organizacije za spremljanje medijev GLAAD na televizijskih kanalih in platformah, ki jih spremlja, nastopa le 42 stalnih ali občasnih likov, ki spadajo med drugače spolno usmerjene. »Kulturne institucije, kot je televizija, lahko imajo ključno vlogo pri spreminjanju duš in src ljudi s pomočjo raznolikega in neizključujočega pripovedovanja zgodb,« so zapisali pri GLAAD.

Novo življenje

Elliot Page se je kot transseksualna oseba predstavil proti koncu leta 2020, pri čemer je dejal, da se počuti srečnega, da je prišel do te točke v svojem življenju, in zatrdil, da bo počel vse, kar je mogoče, da bi pripomogel k boljšemu svetu. »Rad sem trans,« je zapisal Page. »Rad sem drugačen. In bolj ko sprejemam samega sebe, bolj sem srečen in uspešen.«

Page je svojo prepoznavnost (za vlogo mlade nosečnice Juno v istoimenskem filmu je bil še kot Ellen med drugim nominiran za oskarja, bafto in zlati globus) izkoristil tudi za boj proti antitransspolnim zakonom, ki so jih po ZDA sprejemale ali želele sprejeti posamezne zvezne države pod nadzorom republikancev oziroma konservativcev. Januarja je tako sodeloval pri sprožitvi postopka proti sprejemu zakona v Arkansasu, ki bi mladim transseksualcem omejil zdravstveno zavarovanje.

»Ne morem verjeti, koliko energije in idej sem pridobil, kako je zacvetela moja domišljija, ko sem se končno znebil nenehne bolečine in nelagodja zaradi svojega telesa,« je zapisal Elliot Page, ko si je dal odstraniti dojke in na novo zaživel. Svoja doživetja bo popisal v avtobiografiji, ki naj bi izšla prihodnje leto.