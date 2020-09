Ellen se vendarle vrača

Odslovljeni producentje

Že 17 letkraljuje televizijskim zaslonom s svojo pogovorno oddajo, s svojim izvirnim smislom za humor, simpatičnimi nastopi in navihanostjo pa ni zasvojila le množic navadnih smrtnikov, temveč tudi zvezdnike, ki kar v vrsti stojijo za gostovanje v njenem nadvse gledanem šovu. Ta se na veliko veselje milijonov konec meseca po krajšem predahu vrača na male zaslone.Slavo in priljubljenost večkrat nagrajene Ellen, ki se je z leti na voditeljskem stolčku upravičeno postavila ob bok veliki, je avgusta, spomnimo, grdo omadeževal plaz očitkov o neprimernem, celo kaznivem vedenju številnih producentov, ki naj bi si do podrejenih privoščili ponižujoč odnos, pogosto naj bi bili žaljivi, vsaj trije ustvarjalci oddaje so se morali posloviti od uglednega položaja zaradi preštevilnih obtožb spolnega nadlegovanja, in sicerin, ki so mlajše sodelavke redno spravljali v nerodni položaj, se jih nespodobno dotikali in napeljevali k spolnim odnosom. Ustrahovanje, da lahko ob zavrnitvi izgubi službo, je bilo za marsikatero vsakdanjik, tudi neprijazno vzdušje v zakulisju oddaje je bilo stalnica.DeGeneresova je sicer v svojih prvih odzivih takoj kritizirala domnevno dogajanje in obljubila ustrezne ukrepe, sodelavcem pa se opravičila, češ da je ustvarjanje šova velik projekt in da pri obilici dela ni zmogla nadzorovati prav vsakega delovnega procesa in okolja ter ugotavljati, kdo odstopa od njenih zastavljenih meril in ne izpolnjuje njenih pričakovanj. A kmalu so se pojavili očitki, da je tudi Ellen vedela za marsikatero nespodobnost in nasilje v zakulisju, vendar je raje molčala, kakor da bi se izpostavila in kaznovala odgovorne, obenem pa se je bala padca kakovosti in gledanosti oddaje, če bi odslovila katerega od osrednjih ustvarjalcev. Mnogi so se obregnili tudi ob njen zaničevalni odnos do podrejenih, med katerimi večine menda sploh ne pozna in jih obravnava kot drugorazredne. A nazadnje se je prav to moralo zgoditi, kajti notranji nadzor je odkril številne nepravilnosti in posledično prevetril številno osebje.Ellen se je za kratek čas umaknila iz javnosti in sprožila celo ugibanja, da se bo morda za vedno poslovila od malih zaslonov, nazadnje pa zveste oboževalce le razveselila z napovedjo, da se v njihovo družbo vrača 21. septembra. »Komaj čakam, da se vrnem v studio in začnem spet delati. In da, tudi pogovorili se bomo,« je obljubila razjasnitev situacije in napovedala, da se ji bodo kot sogovorniki pridružili številni zvezdniki, seveda tudi njeni redni gostje, kot soin, ki so ji ob navalu obtožb stali ob strani.