Ed Sheeran razkril svoje duševne stiske

Pričakovanje naraščaja bi za zaljubljenca moralo biti eno najlepših obdobij, a za Eda Sheerana in Cherry je bilo polno tesnobe in smrtnega strahu. Ko je pevčeva srednješolska ljubezen, ki jo je zvezdnik v iztekanju leta 2018 skrivaj odpeljal pred oltar, lani pod srcem nosila njunega drugega otroka, so ji zdravniki namreč odkrili tumor.

Lani je trepetal za svojo Cherry, ki mu je srce ukradla že v šolskih klopeh.

A zaradi nosečnosti niso smeli storiti prav nič. »To je bilo zanju strašansko težko obdobje. Že odkritje tumorja je bilo velikanski šok, a dejstvo, da Cherry niso smeli operirati in zdraviti, saj bi bilo to nevarno za otroka, je bilo grozno strašno in skrb vzbujajoče,« je povedal vir. A zvezdniška zaljubljenca se lahko zahvalita njuni srečni zvezdi, da se je vse izšlo dobro. Maja ju je namreč razveselila hčerka Jupiter, Cherry pa je nemudoma po porodu dobila potrebno zdravljenje in sedaj že okreva.

Simpatični pevec je znan po skrbnem varovanju svoje zasebnosti. Vse, česar ne počne na odru in v snemalnem studiu, želi namreč zadržati zase, zato sta z ljubljeno novico o nosečnosti delila le z najbližjimi. Njuna radostna vest je prišla na plan šele, ko je njun dom že napolnil jok novorojenčice. In če že najlepše novice ni želel takoj oznaniti s fanfarami, nič čudnega, da je v sebi zadrževal tudi obup. Vsaj direktno ga ni delil s svetom, čeprav bodo že kmalu vse njegove misli in čustva kot na dlani. Prelil jih je namreč v skladbe prihajajočega albuma Subtract.

Zvezdniška zakonca imata dva otroka, enoletno Jupiter in dve leti staro Antarctico.

Prvi udarec je bila nepričakovana smrt njegovega najboljšega prijatelja.

»S tem albumom sem odprl vrata v mojo dušo. Prvič nisem ustvarjal nečesa, kar sem menil, da bo ljudem všeč, temveč sem preprosto uglasbil to, kar doživljam in kar sem v svojem odraslem življenju,« je napovedal album, ki izide maja. Ob tem pa je že zdaj nekoliko odškrtnil vrata v svojo zasebnost in priznal, da so pesmi nastale iz bolečine ob izgubi najboljšega prijatelja Jamala Edwardsa, ki se mu je zaradi kokaina in alkohola lani februarja ustavilo srce, ter iz strahu ob zdravstvenih tegobah ženske njegovega življenja. Vse to je povzročilo hude duševne stiske, ki jih je nato spremenil v melodije.

»Na albumu sem delal eno desetletje, nato pa je serija tragičnih dogodkov spremenila moje življenje. Pisanje pesmi je postalo moja terapija. Pisal sem jih, ne da bi razmišljal, kaj bo nastalo, iz sebe sem prelival zgolj to, kar sem v tistem hipu čutil. V le enem tednu sem desetletje ustvarjanja zamenjal s svojimi najglobljimi in najbolj temnimi mislimi,« je zapisal in nadaljeval, da je v tistem času v roku enega meseca izvedel, da ima njegova noseča žena tumor, ki ga zaradi njenega stanja ne morejo zdraviti, njegov prijatelj, ki mu je bil kot brat, pa je nepričakovano umrl. »Znašel sem se v vrtincu strahu, depresije in tesnobe. Imel sem občutek, kot da se utapljam, glavo pa sem komaj še držal nad vodo.« In vse, kar ga je pestilo, bo zdaj zadonelo z verjetno Sheeranovega najbolj brutalno iskrenega albuma doslej.