Doša pošilja vladajočim razglednice

V akciji FOTO: SONICTRIBE

Naši vladniki glasbe ne vidijo kot poklica. Po njihovem bi to moral biti hobi, hkrati pa bi ga obdavčili kot vsak poklic, če bo od njega kaj prihodkov.

oziromaje eden tistih glasbenikov, ki družbi s svojimi pronicljivimi besedili redno nastavljajo ogledalo. Nedavno ga je nastavil predsedniku države v skladbi Odprto pismo predsedniku RS, ki je dvignila precej prahu.Ko je izšla, lani jeseni, je izjavil, da je nastala spontano. Misli so ga pripeljale do»in nekako sem začutil, da bi rad bolj kot vladi nekaj povedal njemu, čeprav ni odgovoren za reševanje situacije, v kateri smo se znašli, ampak v tistem trenutku je pesem postala pismo predsedniku RS in ne več toliko pesem o stanju v državi ob koronski krizi«. Doša je sicer tonski tehnik in oblikovalec tona, zato je kriza prizadela tudi njega.Tokrat, v Razglednicah, začne: »In valda nism pričakovou, da na moj pism bi odzvou predsednik se, sam bom napisu in poslou vseen razglednice vsem, k prej so rabl vso pozornost in iskal volivce, vsem, k zdej pozabl so odgovornost in kazal bi krivice ...«Če se je v prvem krogu lotil predsednika države, mu v drugo ni ušel skoraj nihče od vladajoče elite, ki v času epidemije kroji naš vsakdanjik.Doša še dodaja: »Naši vladniki glasbe ne vidijo kot poklica. Po njihovem bi to moral biti hobi, hkrati pa bi ga obdavčili kot vsak poklic, če bo od njega kaj prihodkov.«V teh časih se zdi, da so raperji prevzeli štafeto upora, ki jo je včasih nosila punk glasba, in prav Doša stoji v prvi vrsti. Z ogledalom v roki. »Mislim, da je prav, da ima človek jajca, da pove, kar misli, ko v nekaj verjame in za tem stoji,« dodaja Kosović.