Ditka navdušila Čehe: »Čeprav večina ni razumela jezika, se jih je moja glasba dotaknila«

V okviru češko-slovenskega srečanja, ki ga je v kraju Vysoćina organiziralo češko-slovensko društvo v sodelovanju z veleposlaništvom Republike Slovenije v Pragi, je kot osrednja gostja nastopila kantavtorica in skladateljica Ditka ob spremljavi pianista Gorazda Čepina in kitarista Jana Lužnika. Koncert uglasbene poezije v slovenskem jeziku in avtorskih pesmi v angleščini so izvedli v prijetni atmosferi pivovarne Bernard, katere začetki segajo v leto 1597. Koncerta sta se udeležila tudi slovenska veleposlanica v Pragi Tanja Strniša in njen mož Toni Strniša, ki sta bila nad nastopom slovenske glasbenice navdušena. »S svojo glasbo sem se prvič predstavila na Češkem in zelo sem vesela, da so bili odzivi tako dobri. Čeprav večina prisotnih ni govorila ali razumela slovenskega jezika, se jih je moja glasba dotaknila,« je vtise po gostovanju strnila glasbenica. Zaupala nam je še, da so si na Češkem ogledali tudi znamenitosti mesta Brno in čudovito okolico v Visočinskem okraju, od koder je izhajal tudi znameniti češki pisatelj Jaroslav Hašek.