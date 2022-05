Deklina zgodba bo še bolj divja (FOTO)

Verjetno nas bo še pred iztekom leta znova vsrkalo v razčlovečeno družbo puritanske in totalitarne republike Gilead, kjer so posilstva, javno kamenjanje, iztikanje oči in obešanja del družbene resničnosti in kjer so plodne ženske sužnje svojim gospodarjem.

Distopična uspešnica Deklina zgodba, ki je pred petimi leti razburkala filmski svet in navdušila (ter pretresla) tako kritike kot gledalce, se namreč vrača s peto sezono. Tej so zeleno luč sicer prižgali že decembra predlani, a so začeli snemati komaj februarja letos, delo pa poteka nekoliko drugače kot v minulih štirih sezonah. Igralska zasedba je namreč malce okrnjena, saj se je Alexis Bledel odločila, da bo slekla rdečo obleko in snela bele plašnice svojega lika Emily ter zaključila to poglavje.

Deklina zgodba se vrača, morda zadnjič. FOTO: Press

»Po temeljitem in dolgem premisleku sem spoznala, da je čas, da se od serije poslovim,« je sporočila igralka, ki ji je Deklina zgodba sicer z vsako sezono prinesla emmyjevsko nominacijo, en kipec pa je celo odnesla domov. »Večno bom hvaležna ustvarjalcu Bruceu Millerju, da je za moj lik pisal tako iskrene prizore, kot tudi vsej ekipi za podporo,« a razloga, čemu je sklenila oditi, ni razkrila.

Divje, divje, divje

Četrta sezona nas je pred zaslone prikovala lani, peta pa naj bi, če bo šlo vse po načrtih, zaživela že v iztekanju letošnjega leta. A datum premiere še ni znan, kot je v skrivnost ovita tudi rdeča nit prihajajoče nove sezone, ki pa bo gledalce nedvomno popeljala na kaotično, divjo vožnjo. Tako obljublja Elisabeth Moss, glavna junakinja.

Po štirih sezonah se je sklenila posloviti. FOTO: Promo

»Lahko rečem, da bo ta sezona verjetno najbolj divja, nora vožnja doslej. V nekaterih sezonah se je zgodilo ogromno, v drugih nekoliko manj, a v tej komaj lahko sledite vsemu. Snemanje je vznemirljivo, a je tudi precejšen izziv, predvsem ker smo ogromno na lokacijah in garamo. Niti ene dolgočasne sekunde ni.« Podobno meni njena soigralka Madeline Brewer, ki upodablja Janine. »Resnično ne vem, kako opisati to sezono. Edino, kar se mi podi po glavi, je divje, divje, divje.«

Serija je pospravila v žep že 14 emmyjev pa tudi vrsto drugih uglednih nagrad, kot so peabody, bafta in zlati globus.

Pred vrati je torej peta sezona, ki pa zna biti tudi zadnja. »Tako z Elisabeth in drugimi igralci kot s pisci smo se ogromno pogovarjali o tem, kam in kako. Vsekakor bo zdaj pravi čas, da ocenimo, kje stojimo, ter se odločimo, ali nadaljevati,« pravi ustvarjalec serije Bruce Miller.