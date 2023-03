Dejan Vunjak ima himno (VIDEO)

Dejan Vunjak je zagotovo eden tistih glasbenikov na slovenski sceni, ki mu ne manjka oboževalcev in oboževalk. Vsi ga poznajo ne le po veliki količini dobre volje in pozitivni energiji, temveč ga vselej krasi tudi širok nasmeh. Kjer koli se pojavi s svojimi Brendijevimi barabami, to so Nejc Kastelic, Jaka Okorn, Dušan Zore in Tilen Zakrajšek, so zabave nepozabne, celo največja prizorišča pa polna do zadnjega kotička.

S prijatelji.

Tudi zato se je Dejanu porodila ideja, da je napisal novo pesem, ki je kar nekakšna himna vseh žurerjev oziroma bo to zagotovo postala. »Mislim, da ni junaka, ki se ne bi našel v tej pesmi, ki govori o Janku, ki je le eden od mnogih, ki neizmerno uživa v družbi svojih prijateljev, a ga današnji tempo življenja in obveznosti znova in znova preganjajo kot vse nas. Prijatelji pa so tisti, ki Janka sprostijo in mu povrnejo sproščenost in veselje. Verjemite, da bomo odslej vsi skupaj vedno peli »nikol' še nismo šli, da ne b' še en'ga spil'. Tako mnogi pojejo, ko se podnevi vračajo domov s kakšne dobre žurke,« o pesmi pove Dejan, ki je ustvaril melodijo, pri besedilu pa se mu je pridružil znani glasbenik Aleksander Jež, ki je že ustvaril veliko uspešnic.

Ko se porodi ideja

Pri avtorstvu je sodelovala ustaljena ekipa Dejana Vunjaka, ki je znana po tem, da ustvarja uspešnice, ki jih pozna in prepeva vsa Slovenija. V del pesmi so tokrat vključili ljudsko ponarodelo pesem Franček stara kljuka. Za aranžma je zaslužen legendarni producent in aranžer slovenske zabavne in narodno-zabavne glasbe Dušan Zore, prav tako del Brendijevih barab. Pesem je seveda dobila svojevrsten videospot, za katerega je poskrbela Dejanova družinska produkcijska hiša Mandarina, v ekipi pa je Janka odigral Tilen Zakrajšek, glavno vlogo točajke pa so zaupali simpatični Lauri Škvorc, s katero Dejan zelo rad sodeluje pri različnih projektih. Preostali člani družbe, ki jo vidimo v videospotu, sestavljajo Marjan Ucman, najbolj znani slovenski brivec Luka Nebec, Matjaž Jerančič, Mitja Jerančič, Blaž Bricelj, Miha Marinček, Primož Novak, Janko Čepin in Jan Pustotnik.

»Ko se je porodila ideja, da posnamemo to pesem, smo si z ekipo zastavili cilj, da uporabimo vsem dobro poznano frazo nikol' še nismo šli, da ne b' še en'ga spil' in naredimo novo himno za vse prave slovenske zabave, na katerih nikoli ne manjkata dobra družba in seveda harmonika,« pravi Vunjak, ki se s to pesmijo pripravlja na nove nastope, ki ga čakajo v prihodnjih mesecih. Z bendom stremi k cilju, da presežejo pričakovanja ljudi, ki se znajdejo v njihovi družbi. Lani so imeli z bendom rekordno leto, kar se tiče števila nastopov, od koncertov, praznikov in prireditev do veselic po vsej Sloveniji. In menda kaže, da letos ne bo nič drugače.