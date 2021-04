Dejan Dogaja si želi na Evrovizijo

Z Dogaja bandom FOTO: ROK DEŽELAK

Glasbenik, za najmlajše je sicer še vedno tudi, sicer pa je po novem, ki je ustanovil svoj Dogaja band, je bil gost zadnje satirične oddaje Kaj dogaja, ki jo vodi. Slednji mu je sicer, seveda v šali, očital, da jim je ukradel ime oddaje, zato se bosta morala o tem, kako bosta zagato rešila, še pogovoriti. A Dejan je znova dokazal, da mu jezik teče kot namazan, saj je Tilen ob njem komaj prišel do besede. Seveda pa je ta tekla tudi o nadaljnji glasbeni poti. In gost je voditelja presenetil z izjavo, da si nekoč želi stati na evrovizijskem odru, kamor bi ga poslala naša RTV-hiša. Tilen ga je na koncu izzval in povabil na Malo teraso, kjer so se zpredstavili kot klapa iz Dalmacije z venčkom znanih in priljubljenih napevov, seveda prirejenih v aktualno dogajanje, povezanih s cepljenjem naših maturantov. Sicer pa je Dejan s svojim Dogaja bandom že predstavil prvo pesem Nenormalno lepo in videospot zanjo, ki je na youtubu dosegel že 175.000 ogledov.»Več glasbenikov pomeni tudi več akcije in zabave in lahko zatrdim, da se nam res že zelo dogaja,« pravi Dejan, ki je ob sebi zbral dva Primorca in dva Notranjca. Vsi so menda še samski, lepi fantje, dva sta študenta, dva pa prihajata iz pedagoških vod.je učitelj razrednega pouka, sicer pa multiinštrumentalist,pa vzgojitelj predšolskih otrok, kitarist in tudi humorist,je študent tolkal ter svetovni prvak v igranju na diatonično harmoniko,pa basist in študent fakultete za šport.