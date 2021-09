Darja spoznala pevko Beti Jurkovič

Presrečna je ob svojem dosežku. FOTO: FACEBOOK

Festival Melodije Istre in Kvarnerja (MIK) je znani hrvaški festival, ki se je tudi letos tradicionalno selil iz Opatije na Reko in od tam v Crikvenico, kjer se je tudi končal, in to z razglasitvijo nagrad. Poročali smo že, da je naša pevka in televizijska voditeljicaže prvi večer v Opatiji osvojila srca poslušalcev s pesmijo Nevestica istarska, ki so jo ustvariliinPrvi večer je namreč prejela tretjo nagrado občinstva, po vseh treh glasbenih večerih pa je skupno osvojila celo drugo nagrado publike in tudi za najboljšo debitantko festivala, na katerem praviloma naši južni sosedje neradi nagrajujejo tuje estradnike. A Gajškova jih je očitno prepričala s svojo interpretacijo in tudi šarmantnostjo. Kot je zapisala na družabnem omrežju, je vesela in hvaležna, da je za njo njen prvi festival, na katerem je nastopila kot solistka.»Po velikem finalu v Crikvenici, seštevku glasovanja vseh treh večerov in spletnega glasovanja sem prejela skupno drugo nagrado publike in nagrado za najboljšo debitantko. Goran Šarac, brez tebe to ne bi bilo mogoče. Hvala ti,« je zapisala in požela veliko odobravanja med svojimi oboževalci, ki jo redno spremljajo. Doživela pa je še en lep dogodek, ki ji bo ostal v spominu za vedno. Kot nam je razkril Goran Šarac, jo je na enem od festivalskih večerov v slovenščini ogovorila tudi starejša gospa.»Na njeno presenečenje se je izkazalo, da je bila to naša pevka, prva zmagovalka Slovenske popevke leta 1962, ki je ena redkih še živečih popevkarskih legend pri nas, ki je zmagala na kar štirih prvih festivalih slovenske popevke. »Za Darjo je bilo to, da jo je prišla Beti pozdravit in ji čestitat, neprecenljivo,« nam je njuno srečanje ubesedil Šarac. In nam zaupal še, da je Beti zdaj stara 87 let, živi na Cresu, a še vedno odlično govori slovensko.»Poudarila je, da je bila njena najboljša prijateljica. Je pa tudi Beti pela njeno Poletno noč, ki jo bolj poznamo v Marjanini verziji,« nam je še razkril Šarac. Darje Gajšek pa Jurkovičeva do zdaj ni poznala. Pritegnila jo je njena izvedba pesmi Nevestice istarske in jo spomnila na žlahtno dobo slovenske popevke. Uspeha Darje Gajšek se veselimo tudi v uredništvu in ji čestitamo.