Čustveni poklon košarkarskemu Mozartu

Čustveno, veličastno in polno nostalgije. Takšno je bilo vzdušje na premieri težko pričakovanega filma o košarkarskem Mozartu Draženu Petroviću, ki je nastal v hrvaško-slovensko-srbski koprodukciji. Svetovno premiero je doživel 22. oktobra v Šibeniku, na dan, ko bi Petrović praznoval 60. rojstni dan.

Celovečerec je podrl vse rekorde gledanosti na Hrvaškem in prvi teden predvajanja postal najbolj gledan domači film v zadnjem desetletju, od 7. novembra pa je tudi na rednem sporedu slovenskih kinematografov. Gre za zgodbo preprostega fanta, ki gledalca popelje na ganljivo popotovanje skozi življenje Dražena Petrovića – od njegovih začetkov v Šibeniku do tragične smrti leta 1993. Film, ustvarjen po scenariju Ivana Turkovića Krnjaka in pod režijsko taktirko Danila Šerbedžije, sina znamenitega igralca Radeta Šerbedžije, prinaša globok in intimen prikaz življenja te legendarne športne ikone. »Ime Dražena Petrovića vzbuja občudovanje po vsem svetu, ne le v košarkarskih krogih.

Ekipa filma, ki že podira rekorde. Na Hrvaškem si ga je v otvoritvenem vikendu ogledalo več kot 23.000 ljudi, premiera je bila v Draženovem Šibeniku.

Postal je namreč simbol izjemnega truda in uresničenih sanj. Čeprav je mnogim znan predvsem po svojih športnih dosežkih, smo želeli na velikem platnu prikazati zgodbo o človeku – o njegovi osebnostni rasti, odnosih z družino ter ključnimi posamezniki iz zasebnega in profesionalnega življenja, ki so ga podpirali na poti do uspeha. Prav zaradi tega film presega meje klasične športne zgodbe, saj se osredotoča na Draženovo intimno življenjsko pot,« pravita producenta Ljubo Zdjelarević in Ivor Šiber. Film je nastal v produkciji hrvaške produkcijske hiše Kinoteka, v sodelovanju s slovenskim Decembrom in srbskim Living Pictures. Projekt so podprli Hrvaški avdiovizualni center, Slovenski filmski center in Filmski center Srbije s pomočjo številnih sponzorjev, institucij in mest.

Komik Tin Vodopivec je v kino pripeljal svojo srčno izbranko, pravnico Nežo Zalar.

Premiera je bila čustvena tudi za Draženovega nečaka Marka Petrovića, ki v filmu igra njegovega soigralca. Ko je Dražen umrl, je štel komaj dve leti.

Peter Vilfan ni smel manjkati.