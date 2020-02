Na Vurberku še več nagrad

Ansambel Tik-Tak je prejel srebrnega zmaja in plaketo Lojzeta Slaka.

Na dan festivala narodno-zabavne glasbe Vurberk bo izšla zgoščenka z vsemi tekmovalnimi skladbami.

14 ansamblov bo nastopilo v finalu.

Turistično društvo Vurberk z občino Duplek in drugimi soorganizatorji letos vabi že na 29. festival narodno-zabavne glasbe vokalno-instrumentalnih skupin z diatonično harmoniko ter dvo- in večglasnim petjem, ki bo 19. junija na grajskem dvorišču v Vurberku. Ansamble so že konec leta pozvali, da se prijavijo na javni natečaj, najpozneje pa morajo biti prijave oddane do ponedeljka, 25. marca.Za vse, ki bodo pravočasno oddali prijave, bodo že 10. maja v Podnanosu priredili javni izbor, kjer bo njihovo izvedbo ocenjevala posebna strokovna komisija in presojala, ali prijavljeni izpolnjujejo pogoje za nastop na festivalu. Ansambli, ki bodo sprejeti, nadaljnjega sodelovanja ne morejo več odpovedati.Organizatorji so seveda že začeli priprave na festival. Na grajskem dvorišču se bo v finalu zvrstil nastop 14 ansamblov, koncert pa bosta posneli in predvajali RTV Slovenija in Televizija Veseljak. Na dan festivala bo izšla zgoščenka z vsemi tekmovalnimi skladbami.Ansambli se bodo, kot vedno, potegovali za nagrade strokovnih komisij in občinstva. Nagrad pa bo letos še več kot lani, prvič bodo podelili dve novi plaketi, ki so ju organizatorji poimenovali po dveh lani preminulih ustvarjalcih, ki sta dala izjemen prispevek k razvoju domače narodno-zabavne glasbe in sta tudi na vurberškem festivalu prejela številne nagrade.To sta ljudski godec, po njem poimenovano plaketo in denarno nagrado bodo podelili ansamblu in avtorju za najboljšo skladbo po izboru radijskih postaj, in tekstopiska, po njej poimenovano plaketo in denarno nagrado bodo podelili ansamblu, ki se bo predstavil z najboljšim besedilom; plaketi bosta podeljeni tudi še za drugo in tretje najboljše besedilo.Tradicionalno bodo na Vurberku podelili tudi nagrado občinstva, ki si jo je lani priigral in pripel Ansambel Poziv. Glavne nagrade pa ostajajo zmaji: zlatega je lani osvojil Ansambel Opoj, ki je hkrati prejel nagrado za najboljšo skladbo po izboru radijskih postaj Slovenije, srebrni zmaj je šel v roke Ansambla Tik-Tak, ki je hkrati prejel tudi plaketo Lojzeta Slaka za izvedbo, bronasti pa Ansamblu Dar. Plaketo Jožeta Šifrarja za najboljšo večglasno vokalno izvedbo so lani v Vipavsko dolino odnesli Špadni fantje.