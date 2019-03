Hrvaškega pevca spremlja prekletstvo?

Marino je ušel avtomobilskim kolesom in preživel padec v vodo. FOTO: OSEBNI ARHIV

10 pesmi bo na prvem albumu.

Videospot za novo skladbo Led priljubljene hrvaške skupine Best je pri poslušalcih naletel na odličen sprejem in tudi skupina je nadvse zadovoljna z njim in skladbo. V malce drugačnem spominu pa bo ostal pevcu. Strašljivem pravzaprav, saj se mu je pripetilo kar nekaj nevšečnosti in celo nevarnosti, kot bi šlo za neke vrste prekletstvo.Ko so snemali spot, ga je zaradi goste megle med snemanjem na cesti skoraj povozil avto. Kot pravijo, je imel zares srečo, da je ušel najhujšemu. Kot da že to ni bilo dovolj, je zaradi nerodnosti po nesreči padel še v jezero. V ledeni vodi je doživel precejšnji šok in le hitri urgenci ter lastni iznajdljivosti se lahko zahvali, da se mu ni pripetilo še kaj hujšega.Skupina je v kratkem času navdušila tudi pri nas in se lahko pohvali že z veliko slovenskimi oboževalci in predvsemoboževalkami. Slednjih ima v bendu, kot pravijo drugi člani, menda največ Marino, ki je poleg privlačnega videza v ospredju tudi kot frontman. Sicer pa skupina prijateljuje tudi z nekaterimi Slovenci. Poleg z zakoncemain, s katerima se tudi sicer zasebno obiskujejo, so veliki prijatelji z, v Splitu živečim slovenskim režiserjem. Vučko je tudi režiser novega spota Led. »Tako bomo še bližje Slovencem,« pravi vodja skupineTo je tudi prvi spot, ki so ga snemali v naravi in z živalmi. O tej ideji so razmišljali že nekaj časa, saj so vsi ljubitelji živali in narave. Tako so prišli na idejo, da v spotu nastopi tudi konj. »Naša spremljevalna vokalistkanastopa v spotu in se je odlično znašla v scenah s konjem. Pri tem je treba poudariti, da je to njena prva izkušnja s konji in smo vsi skupaj prijetno presenečeni, kako je na koncu videti, in to brez ene same slabe izkušnje,« doda.Zahvaljujejo se prijateljuin konjeniškemu klubu Natura za sodelovanje v spotu. Zanimivo je, da gre za prvi spot, v katerem nastopata le Marino in, preostanek skupine pa ne. Prejšnja skladba Kilometri je v Sloveniji doživela velik uspeh, fantje pa načrtujejo tudi pesem, ki bo namenjena prav Slovenkam. Idejo so dobili v Ljubljani. »Ob neki priliki med nočnim življenjem v Ljubljani so nam rekli, da Slovenke menda rade pijejo džin tonik. Ker smo pri vas postali zelo priljubljeni, nas je to dvoje napeljalo na idejo, da bo tak tudi naslov naše naslednje skladbe. Potrudili se bomo, da bo to pravi poletni hit,« razkrije Marino.Kmalu začenjajo medijsko turnejo po Sloveniji, v Ljubljani bodo nastopili za dan žena. V letošnjem letu bo izšel njihov prvi album z 10 pesmimi.