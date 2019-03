Hrvaška žaluje, znani glasbenik umrl po hudi bolezni

V 59. letu starosti je po hudi bolezni v Zagrebu umrl hrvaški bas kitarist in skladatelj, so danes sporočili iz Hrvaške glasbene zveze (HGU). Glasbeno kariero je začel sredi 70. letih minulega stoletja. Med drugimi je v 80. letih v Ljubljani sodeloval z jazz glasbenikoma Ratkom Divjakom in Bracom Doblekarjem.Vorih je igral v zagrebški rockovskih in novovalovskih skupinah Parni valjak, Prljavo kazalište in Parlament. Vendar pa je veliko bolj znan v jazzovskih krogih, med drugim je igral z znanim ameriškim jazz basistom. Bil je tudi član nemške soul skupine klaviaturista in producentaa, so še zapisali na spletni strani HGU. Na Hrvaškem je ustanovil več jazzovskih skupin, v katerih je sodeloval z znanimi glasbeniki, kot so Matija Dedić, Saša Nestorović in Kruno Levačić. Izdal je štiri albume.Vorih je tudi vodil tečaje za bas kitariste na zagrebški ljudski univerzi. Leta 1999 je prejel nagrado HGU status za najboljšega hrvaškega bas kitarista.