Grenko slovo Ognjenih muzikantov

8 let so zabavali poslušalce.

Letošnji 3. Savinjski oktoberfest, ki je potekal ob znameniti žalski fontani, prvi tovrstni turistični atrakciji na svetu v središču Žalca, ki je bila postavljena kot poklon hmeljarstvu in pivovarstvu v Spodnji Savinjski dolini, je bil prav poseben. Na njem so namreč svojo zadnjo veselico odigrali Ognjeni muzikanti, pet izvrstnih glasbenikov iz Gorenjske in Štajerske, če smo čisto natančni, iz Komende in okolice Celja, ki so začeli kot narodno-zabavni ansambel poslušalce zabavati konec leta 2010. »Veliko lepega se je nabralo v teh letih. Vsak od vas, poslušalcev, pa predstavlja kamenček v našem mozaiku. Hvala vam za vsak vrisk, vsak ples, plosk, lajk in stisk roke v vsem tem času. In predvsem hvala našim družinam, ki so nas podpirale. Radi vas imamo in ostajamo prijatelji,« so v slovo po zadnjem priklonu publiki v Žalcu zapisali tudi na svojem profilu​ na facebooku.V tem času so osvojili vse najprestižnejše festivalske nagrade, začenši z drugim mestom med polkami na festivalu Slovenska polka in valček leta 2013. Leto zatem so zmagali med kvinteti na 45. festivalu narodno-zabavne glasbe na Ptuju, leta 2015 so bili najboljši ansambel v Števerjanu, s polko so zmagali na Festivalu Slovenska polka in valček leta 2015. Leta 2016 so prejeli glasbenega oskarja v sosednji Avstriji (oberkrainer award), leta 2017 pa so v sodelovanju spo mnenju strokovne žirije spet zmagali na festivalu Slovenska polka in valček. V Žalcu na letošnjem Savinjskem oktoberfestu so zbrano množico sicer zabavali tudi The moonlighting orchestra, posebnost prireditve, ki je tudi nekakšno slovo ob koncu sezone točenja piv, pa je, da na njej vidimo veliko deklet in žena, ki se oblečejo v avstrijske tradicionalne dirndle.