Člana legendarne skupine bi lahko upodobil Brad Pitt (FOTO)

Eden od vrhunskih koncertov, ki se letos obetajo slovenski prestolnici, bo nastop legendarne angleške skupine Judas Priest. V ljubljanskih Stožicah bodo nastopili jutri v sklopu svetovne turneje, s katero zaznamujejo odrsko petdesetletnico.

Sooblikovali so težkometalni zvok in videz. FOTO: Ritzau Scanpix/Torben Christensen/ Reuters

K nam prihajajo dvajset let po prvem gostovanju. Nastopiti bi morali že pred poltretjim letom, a jim je takrat načrte prekrižala korona. »Tudi v vzhodni Evropi nismo bili pogosto. Zdi se mi, da smo bili v Ljubljani prejšnjikrat leta 1999, potem ko se je končala vojna v bivši Jugoslaviji. Se pa veselimo koncerta in bomo seveda dali vse od sebe,« pravi basist Ian Hill o tem, zakaj legendarna skupina v slovensko prestolnico prihaja šele po toliko letih. Hill je sicer edini še preostali ustanovni član zasedbe.

So ena redkih skupin, ki obstaja pol stoletja oziroma že več. Odrskega abrahama so praznovali uradno že pred skoraj tremi leti, zdaj nadaljujejo jubilejno turnejo, ki jo je prekinila pandemija. Ena največjih heavy metal skupin na svetu je znana tudi po nekaterih posebnostih, predvsem odrski opravi, ki je postala revolucionarna. V zgodnjih letih so se oblačili v hipijevske obleke. Zaradi vzpona punk rocka je videz postal zastarel, zato je skupina začela nositi poenostavljeno garderobo. Za turnejo je Rob Halford prevzel videz usnja in čepkov, ki sta ga navdihnila punk moda in kultura usnja. Ta slog so potem prevzele številne heavy metal skupine. Nekatere so se tudi poimenovale po klasičnih pesmih in albumih Judas Priest, vključno s Sinner, Exciter, Rge, Running Wilde, Steeler in Tyrant.

Vzponi in padci

Danes je njihovo ime sinonim za heavy metal, a ni bilo vedno tako. Na svoji poti k zvezdam so doživljali tako vzpone kot padce. Največ padcev so doživeli v prvih letih delovanja.

Med nedavnim nastopom v Københavnu FOTO: Ritzau Scanpix/Torben Christensen/ Reuters

»Ko si utiraš pot, iščeš svoj prostor pod soncem ter čakaš, da boš zaslužil dovolj, da boš lahko od svojega dela živel. Treba je bilo živeti, vlagati v bend, v opremo, v glasbo … Ampak tak je vsak začetek. Spomnim se, da smo na prvi dopust v pravem pomenu besede šli šele po desetih letih. Pa ko smo končno izdali prvo ploščo in so kritiki rekli, da ni tako dobra, kot smo mislili, da je (smeh). Člani smo se menjali. Eni so zapustili bend, se vrnili in podobno. Težko je denimo bilo, ko je odšel Rob, ko se je podal v solo kariero, a se je nato vrnil. Ko gledam nazaj, pa je bilo lepo in ne bi ničesar spremenil. Bilo je nekakšno čarobno potovanje. Ko pride uspeh, ga zaradi tega, kar je bilo na poti, še bolj ceniš,« pove Hill. Sam je, kot omenjeno, v skupini od vsega začetka. Ampak privilegijev zaradi tega nima. »Ne bi pa imel nič proti, ha ha. Imamo pač demokracijo. Vsi smo enakopravni.«

Ob odrskem jubileju so mnogi oboževalci upali, da se bo na odru zbrala celotna ekipa nekdanjih članov. To se žal ni zgodilo in, kot je razumeti, se tudi ne bo. »To bi bilo zelo težko, sploh zaradi logistike, organizacije, usklajevanja. Smo pa še vedno prijatelji z Alanom Atkinsom in Chrisom Campbellom. Nekaterih pa nisem videl že leta,« pojasni Hill.

Ne bodo se še poslovili

Osebno ga ne moti, da je nekaj nekdanjih članov pod vodstvom Kennetha Keitha Downinga pred dvema letoma ustanovilo skupino KK's Priest. «Kenneth je že dolgo na sceni in lepo je, da je nazaj. Želim jim vse najboljše,« kratko komentira.

Rob Halford je prvi iz skupine, ki je izdal avtobiografijo. Kaj pa Hill? Kot edini originalni član z najdaljšim stažem v skupini bi zagotovo imel povedati marsikaj. Bi tudi sam prijel za pero? »Če bi se, bi se lotil predvsem prvih let. Takrat so se zgodile najbolj pomembne stvari. To bi bilo po moje najbolj zanimivo, ker mislim, da se o poznejšem času v bistvu veliko ali vse že ve,« pravi.

Zanimiv bi bil tudi film o njih. O tem resneje nikoli niso razmišljali, bi pa bilo lepo, če bi jih oživili na platnu. Si želi koga, ki bi na filmu upodobil njega? »Hm, Brad Pitt? Kaj pravite?« se smeji Hill.

71 let je star Ian Hill.

Na upokojitev še ne mislijo. Pred dvanajstimi leti so imeli sicer poslovilno turnejo, a so si premislili in se vrnili zaradi oboževalcev. Slednji menijo, da si skupina vsekakor zasluži sprejetje v rock' n' roll dvorano slavnih. Enkrat so jih že predlagali, a iz tega ni bilo nič, kar je presenetilo mnoge. Skupina kljub temu nadaljuje glasbeno pot. Načrtujejo nove skladbe, koncerte, nadaljujejo koncertno turnejo za petdesetletnico. So kdaj utrujeni, naveličani?

Rob Halford slovi po visokem kričečem vokalu. FOTO: Ritzau Scanpix/Torben Christensen/ Reuters

»Res smo že veterani, a smo po srcu še kako mladi. Čeprav smo se že enkrat poslovili, bi rekel, da je pred nami še kar nekaj let,« sklene Hill.