Cikel koncertov ob obletnici poplav (FOTO)

»Ta festival je bil izveden prvič in že takoj je navdušil številno občinstvo. Posebno nas veseli, da so se na njem povezali tudi profesionalni glasbeniki iz Laškega. Energija je bila prava, podpora publike velika, dejansko pa je ta glasbeni dogodek ob obletnici lanskih poplav povezal domačine v našem hramu kulture, ki se še vedno pobira po lanski ujmi,« je bila ob koncu cikla koncertov La Klasik navdušena Špela Medved Razboršek, koordinatorka laške območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. Cikel koncertov je podprlo ministrstvo za kulturo pod geslom Kjer raste kultura in ga ob prvi obletnici namenilo poplavljenim območjem, med katerimi je tudi Laško.

Utrinek iz glasbene pravljice Čriček in mravlja FOTO: Damjan Kolšek

»Naši glasbeniki so na tem festivalu sodelovali prostovoljno, prav tako so bili vsi koncerti brezplačni, zato je bilo res veselje videti tako številno publiko. Sicer pa so festival poimenovali La Klasik, tako pa se imenuje tudi novoustanovljeno društvo, ki bo imelo letos abonma klasične glasbe v laškem kulturnem centru, kjer je bil prvi festival. Odprli so ga s prepletom vokalne in inštrumentalne glasbe v izvedbi Akademskega pevskega zbora Karel Destovnik - Kajuh, Mešanega pevskega zbora Koral Laško, sopranistk Ane Marije Ojsteršek, Rebeke Bračič in Sofije Hrastnik, Lare Hrastnik Samec na harfi, Teje Štremfelj pri klavirju, Janje Brlec na citrah in Dejana Kušerja na harmoniki.

Predstavili so se tudi pevski zbori. FOTO: Damjan Kolšek

Od kvinteta do septeta FOTO: Damjan Kolšek

Naslednji dan je Klara Mlakar za vse družine pripravila glasbeno pravljico Čriček in mravlja, zadnji, tretji dan festival pa so poimenovali Od kvinteta do septeta, na njem pa so nastopile različne inštrumentalne zasedbe s svojimi interpretacijami klasičnih mojstrovin. Nastopili so predvsem profesionalni glasbeniki iz Laškega: Tobija Hrastnik s trobento in solo kornetom, Miha Salobir s trobento, Jernej Maček s trobento, Krištof Hrastnik z bobni, Lara Hrastnik s harfo, Špela Šergan s klarinetom, Nika Deželak s saksofonom. V sodelovanju z glasbenimi prijatelji so zaigrali v kvintetu za godala in saksofon, septetu za godala, flavto, klarinet in harfo, slišali pa smo lahko tudi zasedbo šestih trobilcev.