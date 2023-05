Cherie z novo skladbo

S pesmijo Confetti avstralska pevka, ki živi in ustvarja v Sloveniji, najavlja novi projekt v angleškem jeziku. Cherie pri tem projektu sodeluje s soavtorjema in producentoma Alešem Marjetičem in Mariem Babojeličem, za omenjeni projekt pa so si nadeli ime Cherie A.M.

A.M. je kratica za after midnight (po polnoči, op. a.) in se nanaša na ustvarjalni navdih, ki se pojavi v zgodnjih jutranjih urah, ko je tančica med zavestnim in nezavednim umom najtanjša. Poleg tega predstavlja začetnici imen soustvarjalcev Aleša in Maria. Ideja projekta je bila ustvariti zvočno podlago, ki se poigrava s spevno pop melodiko pesmi v nastajanju.

Simpatična pevka avstralskih korenin

»Želeli smo narediti nekaj zabavnega in nekoliko drugačnega, s polno barv tako v vizualnem smislu kot tudi v obliki večplastne zvočne krajine,« pravi simpatična pevka avstralskih korenin. Trojec po skladbi napoveduje izid debitantskega EP-ja, ki ga bodo izdali v začetku prihodnjega leta. »Mislim, da je smisel moje ustvarjalnosti prav lepota, ki jo iščem v malih stvareh življenja in jo poskušam v glasbi poustvariti v nekaj večjega in globljega,« pravi ustvarjalka, ki je v preteklosti predstavila skladbi v slovenskem jeziku Magnet za srce in Svoboda je s teboj.