Bratje prihajajo v Ljubljano

Skupina Palaye Royale iz Las Vegasa kot pravi rock'n roll cirkus znova neumorno potuje po svetu in promovira svoj vznemirljivi »modni art rock«, kot opisujejo svoj glasbeni slog.

Kljub klasični vzgoji so bratje Remington Leith (vokal), Sebastian Danzig (kitara) in Emerson Barrett (bobni) v krvi vedno nosili surovo esenco rock'n'rolla. Navdih črpajo tako iz kinematografije in filozofije kot iz vplivov svojih glasbenih idolov, predvsem tistih iz 60. in 70. let prejšnjega stoletja, pa tudi sodobnejših skupin, kot so My Chemical Romance, The Strokes in Arctic Monkeys. Zvenijo tako barvito, kot so tudi videti, v energičnih in vizualno nabitih nastopih pa se enako dobro počutijo na odrih manjših klubov kot velikih festivalov.

Nalezljiva mešanica art rocka, glam punka in britpopa, ki so jo ustvarili, prvič prihaja v Slovenijo, in sicer bodo bratje 1. junija nastopili v ljubljanski Cvetličarni. Ne glede na to, kje igrajo, je njihova glavna ambicija poglobiti povezavo z zvesto oboževalsko bazo, ki se imenuje Vojaki kraljevega sveta. »Ko smo začeli izvajati lastne turneje, smo stali pred prizoriščem in objeli vsako osebo, ki nas je prišla pogledat. Čeprav to trenutno ni mogoče storiti, se še vedno trudimo vsem nameniti čim več časa,« pravi Emerson.