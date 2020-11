Boštjan odganja korono stran

Ko zjutraj se zbudim, najprej si zaželim, da kakor včasih bi bilo in spet bi se žuralo.

, harmonikar, ki je tudi učitelj harmonike, svojo lastno pa je pred leti izdelal za diplomsko nalogo, je znan po tem, da se v svojih pesmih hitro odziva na aktualne razmere. Tako se je v njegovi glavi in s pomočjo prijatelja, producenta, porodilo že veliko uspešnic. Najbolj znane so Gostilna je moj dom, Treba ga je … (srat) pa tudi Borovničke in Moja denarnica, ki naj bi bila vedno prazna. Tudi Frajtonarca je prava stvar je hit, ki je za igranje harmonike navdušil številne mlade.Pred štirimi leti se je porodila tudi Kriza, pred kratkim pa pesem Korona pojdi stran, ki je tudi prva pesem o aktualni situaciji, ki je ves svet pahnila v velike težave. Pravzaprav se še noben glasbenik ni odločil, da bi v pesem vpletel korono, ki je tudi njim prinesla veliko slabega. No, Konečnik jo zdaj odganja stran, da lep bo spet vsak dan. »Da spet bomo svobodni, kot nekdaj smo bili.«Poje pa tudi: »Ko zjutraj se zbudim, najprej si zaželim, da kakor včasih bi bilo in spet bi se žuralo. Nikamor zdaj ne smem, doma le spim in jem, na živce vse mi gre, kdaj bo tega konec, pa nihče ne ve.« Pri snemanju spremljevalnih vokalov sta mu priskočila na pomočin, ki je igral tudi na spremljevalno harmoniko. Glede na to, da pesem na portalu youtube beleži že 21.000 ogledov, je očitno tudi korona, ki nas spremlja v novicah vsak dan, dobrodošla tema glasbenikov.