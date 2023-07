Bill Cosby spet na sodišču zaradi posilstva

Billu Cosbyju je sodišče že pred petimi leti zaradi napada na nekdanjo trenerko košarke Andreo Constando prisodilo od tri do deset let zapora. A je tedaj imel srečo, po skoraj treh letih so ga izpustili, saj je vrhovno sodišče v Pensilvaniji leta 2021 obsodbo razveljavilo. Toda očitno ga je spet dohitela preteklost, saj ga je s tožbo zaradi spolnega napada zdaj udarila nekdanja Playboyeva manekenka Victoria Valentino. Ta zatrjuje, da je padli ameriški komik leta 1969 izrabil njeno neusahljivo žalost zaradi smrti njenega tedaj šestletnega sinka, da jo je pod pretvezo sočutja omamil in nato posilil. »Travma, ki mi jo je povzročil, ne vpliva le name, ampak tudi na moje otroke in vnuke,« pravi Victoria, ki je izkoristila novi zakon, ki je začasno preklical zastaranje civilnih zadev, povezanih s spolnimi napadi. »Upam, da bo to, da sem prekinila molk in povedala resnico, služilo kot zapuščina moji družini in da bo tistim preživelim, ki še niso našli svojega glasu, pokazalo, da sta možna upanje in ozdravitev.«

Ponudil tableto

Bilo je leta 1969. Victoria je zaradi sinka, ki se je utopil, neutolažljivo jokala v eni izmed losangeleških kavarn, ko jo je opazil Cosby in pristopil. Srečala sta se že prej, na neki avdiciji, tokrat pa je prisedel in prisluhnil njeni bolečini. Strti Victorii in njeni prijateljici, ki ji je delala družbo, je zvezdnik ponudil malce razvajanja v bližnjem velnes centru. Sicer le neznaten obliž na njeno rano, a nekaj je bilo. Za tem pa je ponju poslal svojega šoferja, da ju pripelje v restavracijo, kjer naj se mu pridružita na večerji. »Tukaj, vzemi. Po tem se boš počutila boljše. Mi vsi se bomo počutili boljše,« naj bi ji ponudil tableto. Še celo sam jo je pogoltnil – oziroma se je tako vsaj pretvarjal –, da bi ženskama dokazal, da za ponujenim ne skriva nečistih namenov.

60 žensk ga je že obtožilo spolnega napada, nadlegovanja ali posilstva.

Vzeli sta tableti. A namesto da bi ju Bill kot obljubljeno odpeljal domov, ju je odpeljal k sebi, kjer sta zadeti padli skupaj. Ko je Victoria spet prišla k sebi, ji je pogled obstal na neimenovini prijateljici, ki jo je zvezdnik posiljeval. In ko je opravil z njo, se je spravil še na Victorio, ki se, onesposobljena zaradi drog, ni mogla braniti. Tako je v sodnih spisih svojo zgodbo orisala vsaj Valentinova, kar pa je Cosbyjev zagovornik vse označil za lažne, neosnovane trditve brez vsakršnih dejstev.

Danes 80-letna Victoria zahteva sojenje pred poroto. »Ne gre za denar, gre za prevzemanje odgovornosti. S posilstvom ti je odvzeto nekaj, česar nikoli ni mogoče povrniti ali popraviti. Vpliva na prav vse v tvojem nadaljnjem življenju,« je še dejala komikova domnevna nova žrtev, ki zahteva odškodnino in kritje tako odvetniških kot sodnih stroškov.

Leta 2018 je bil spoznan za krivega posilstva trenerke košarke, a je bila obsodba pozneje razveljavljena. FOTO: Dennis Van Tine/Mediapunch/Instarimages.com

Cosbyja je sicer do sedaj spolnega napada, nadlegovanja ali posilstva obtožilo že najmanj 60 žensk. S civilno tožbo je nazadnje na začetku leta zmagala Judy Huth, ki je trdila, da jo je spolno napadel leta 1975, ko je bila komaj 16-letno dekle. Zgodilo se je v Playboyevi graščini, saj je tudi ona bila – kot Victoria – Playboyeva zajčica. Porota ji je prisodila polmilijonsko odškodnino.