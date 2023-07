Barbie poimenovala po hčerki, Kena po sinu

Če ste minuli konec tedna izkoristili za obisk klimatiziranih kinodvoran ter si ogledali težko pričakovani film Barbie, ste morda opazili Rheo Perlman, ki v filmu igra Ruth Handler. V nasprotju z mnogimi drugimi liki je Ruth resnična oseba – gre za gospo, ki je slovito lutko izumila.

Rojena je bila v ameriški zvezni državi Kolorado, njeni starši pa so bili poljski priseljenci. Oče je delal kot kovač, mama je bila gospodinja, Ruth pa je že od mladih nog sanjarila o podjetništvu in pri 22 letih se je z možem preselila v Los Angeles. Tam je najprej delala pri znani produkcijski hiši Paramount, pozneje pa je bila ena od ustanoviteljev podjetja Mattel.

Ime je nastalo iz imen njenega moža Elliota Handlerja in poslovnega partnerja Matta Matsona, žal pa trojica nikakor ni našla načina, da bi v ime vključila še del imena ali priimka Ruth Handler. Poskušali so na vse načine, a jim rezultat nikoli ni bil všeč, zato so na koncu izbrali Mattel. Sprva je podjetje izdelovalo pohištvo za lutke, nato so se povsem posvetili igračam.

O tem, kako se je rodila Barbie, pa obstajata dve zgodbi. Po eni naj bi bila Ruth povsem navdušena nad lutkami, ki jih je videla med potovanjem po Evropi in so bile v nasprotju z večino ameriških lutk narejene po podobi odrasle ženske, zato se je odločila, da prav takšne začne izdelovati tudi njeno podjetje. Druga zgodba pravi, da je med igro s papirnatimi lutkami, ki so bile videti kot odrasle ženske, opazovala svojo hčer ter se odločila, da bo ustvarila tridimenzionalno lutko, ki bo predstavljala vse, kar si deklice želijo postati.

Če ni povsem jasno, od kod ideja, pa je znano, da je igrača dobila ime po njeni hčerki Barbari. Ko se je zakoncema Handler rodil še sin Kenneth, se je tudi Barbie pridružil njen Ken, nato so prišli na vrsto otroci pa prijateljice in prijatelji ter vsi dodatki, brez katerih si življenja ne znamo predstavljati. Ruth Handler je umrla leta 2002, stara je bila 85 let, a njena zapuščina je ogromna. Od prve lutke Barbie, ki je bila »rojena« 9. marca 1959, oblečena je bila v črtaste kopalke, njeni lasje pa niso bili platinasti, temveč rjavi, so se na prodajnih policah zvrstile lutke vseh mogočih profilov, ras in postav. Tudi Barbie na invalidskem vozičku, s protetično nogo, downovim sindromom, slušnim aparatom ...

Otroci z downovim sindromom so se razveselili prav takšne lutke Barbie. FOTO: Reuters

Čeprav se ustvarjalci že desetletja trudijo, da bi lutke naredili čim bolj raznolike, da bi se lahko z njimi poistovetilo čim več deklet, pa se še vedno najdejo nasprotniki, ki so prepričani, da je tako idealizirana ženska podoba, še posebno jim gre v nos njena postava, vzrok za motnje hranjenja pri deklicah in pozneje najstnicah, saj si želijo, da bi bile tako videti tudi same. Na očitke so že pred časom iz družbe Mattel odgovorili, da gre za neumnost, saj da tudi lutke z močno poudarjenimi glavami ali očmi niso sprožile želja, da bi si dekleta povečala te dele telesa.