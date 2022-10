Atomik Harmonik se sprašujejo: Kdo bo za rundo dal? (VIDEO)

Skladba z naslovom Baloni, ki jo je skupina Atomik Harmonik v prvotni zasedbi iz leta 2004 za svoj 18. rojstni dan letos predstavila širši javnosti, je dobila nadaljevanje. Špela Grošelj, Špelca Pavlin, Frai Toni in Jani Pavec se v novi skladbi sprašujejo Kdo bo za rundo dal.

Seveda ozadje skladbe in videopodoba znova zagotavljata uspeh. Avtor melodije in hudomušnega besedila je Dare Kaurič, tako rekoč hišni avtor uspešnic skupine Atomik Harmonik in Kingstonov, pod aranžma pa se je tokrat podpisal Domen Kumer. Zvok kitare je prispeval kitarist Samo Kazar, harmoniko sta odigrala Dean Nikolić in Alen Partlič. Tokrat se je celotna snemalna ekipa mudila na prečudovitem posestvu Ville Fabiani na Krasu, kjer so nastali res prekrasni kadri za novo uspešnico.

Pesem bo skoraj zagotovo zelo priljubljena v prihajajočih tednih, ko se bomo bližali decembru. Mnogi namreč upajo, da bo zabav in druženj, za katera smo bili minuli dve leti prikrajšani, takrat veliko. Zagotovo pa je naslov pesmi vedno aktualen. Člani Atomik Harmonik upajo, da nimate skopuških prijateljev, ki vam ne bi privoščili kakšne runde. In da bodo te padale kot za stavo.