Abrahamovec med Petani

Najprej fakulteta, nato presenečenje

Solzne oči in tesen objem

Član Ansambla Petan je poleg Primoža, Denisa in njunega očeta Ivana še Bor Petkovič.

je še sveži abrahamovec, glasba in zvok frajtonarice pa ga spremljata že od mladih nog. Glasba se pri, ki prihajajo z Dolenjske, prenaša iz roda v rod. Že pri rosnih 14 letih je začel igrati na veselicah in ohcetih, bil je tudi član številnih ansamblov. Ni čudno, da je navdušil celotno družino in pred dobrim desetletjem, na svojo pobudo, s sinovomainustanovil Ansambel Petan. Zanj je ustvaril veliko melodij in besedil, njegovemu navdihu pa menda še ni videti konca.»Je izjemno aktiven človek in vemo, da če bi imel dan 48 ur, bi dobro zapolnil prav vse, saj je tudi strasten vinogradnik, ljubitelj konj, motorist, besedilopisec in še bi lahko naštevali. Skratka človek, ki nas navdihuje z energijo in optimizmom, saj ni ovire, ki je ne bi premagal. Poleg vsega je človek, ki svojo družino vedno postavlja na prvo mesto, in zelo smo veseli, da ga imamo in da se lahko od njega učimo,« pravi sin Denis, sveži diplomiranec iz prava, ki je lani z družino prvič stopil na vrh našega Triglava, letos pa bo nadaljeval magistrski študij. Enako priden je njegov brat Primož, ki je prav tako lani jeseni diplomiral na ljubljanski ekonomski fakulteti iz bančnega in finančnega managementa. Ko sta fanta opravila s fakultetama, pa sta se začela pripravljati na presenečenje, ki sta si ga zamislila za očeta, ki je prvega decembra lani praznoval abrahama.»Četudi smo bili sredi koronakrize, smo njegovi najbližji poskrbeli, da je bil to zanj dan, poln presenečenj in radosti. Midva sva mu zaigrala pesem z naslovom Vzornik, ki sva jo zanj hranila kar pet let, saj sva jo napisala na začetku najine študijske poti prav z namenom, da mu jo zaigrava, ko bo dopolnil 50 let. Presenečenje je uspelo, saj je bil oče, ki je hkrati najin veliki vzornik od mladih nog, resnično ganjen in naju je po zaigrani skladbi s solznimi očmi tesno objel. Midva pa sva bila vesela, da sva mu s pesmijo sporočila, da ga imava neizmerno rada. Njegova zasluga je, da je bilo najino življenje od otroštva prežeto z glasbo, za kar sva mu iz srca hvaležna,« sta nam zaupala Denis in Primož Petan.