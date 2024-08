Letos, ko mineva 40 let »od nastanka« rocka v Gornji Radgoni, se v mestu penine in sejmov obeta izjemen rock dogodek. Mineva namreč tudi 15 let od ideje, ki je takratno koncertno stagniranje rockerske Radgone zbudila v neko novo obdobje glasbe v živo v mestu. Takrat je misel rodila spomin na začetke radgonske alternativne glasbe, ki so jo počastili s koncertom 25 let rocka v Radgoni. Pet let kasneje so v KUD Zrak idejo še uspešneje nadgradili s 30-ko. Želja je bila, da projekt nastane vsako leto, a so ga z nastankom Mladinskega centra Gornja Radgona racionalno spreobrnili v klubski, vseslovenski Zlüftaj se!, ki je svojo okroglo, 20-letno pot zaključil pred tremi leti. »Tako smo obljubljeno tradicijo predstavitve lokalnih skupin, v obliki nostalgične rock zabave, nastavili na vsakih pet let. Letošnjega septembra bo to že četrtič in zabavo lahko pričakujete še večjo ter glasnejšo – kot se za 40 let rocka v Radgoni tudi spodobi, tudi zaradi tega, ker jo prirejamo skupaj z Mladinskim centrom GR, in sicer na novi lokaciji, na Trgu svobode v središču mesta. In to pomeni še nekaj lepega: vstopnine ne bo!« sporočajo iz KUD Zrak. Obljubljajo, da bo na obletnici igralo najmanj 13 skupin, in sicer Leopold I. in drugi, Wrong, The Fat Nuns, Dežurni krivci, Wasserdicht, Potato Mushroom, Živi zid, Brez milosti, Juff, Cyphre Louis, Kid Cried Wolf, Anprofešnl, Bojan & Valter, Turtle.