Zvone Šeruga odhaja v Namibijo

Zvone Šeruga je svetovni popotnik, novinar, fotograf ter avtor že devetih knjig, nova, z naslovom Kilometri življenja pa je že tik pred tiskom. »Zdaj sem pa res že pri koncu, le zadnje korekture še vnašam v Kilometer življenja – življenjepis ali kar koli že bo to. Moja deseta knjiga. In kup stvari je jasnih: 456 strani, srednjega formata in 480 fotografij. Čeprav nekatere bolj majhne sorte, 5 cm ob strani. Me pa še vedno srce boli za vse tiste (tisoče!), ki se niso kvalificirale,« je povedal Zvone o svojem novem potopisu, ki bo na policah nekje oktobra. Medtem bo pisanje počivalo, saj je poletje čas potovanj, še posebej po dveh letih mirovanja.

Zvone in Romana pred 34 leti in danes. FOTO: Osebni arhiv

V zadnjem času sta s partnericoprepotovala Italijo podolgem in počez, tokrat s kamperjem, za katerega je Zvone priznal, da je udobnejši kot spanje pod milim nebom. Od Bosne do Slovenije, Italije in nazaj sta prevozila okoli 7500 km. Sedaj Zvone zbira zadnje prijave za odhod v Etiopijo, kamor bo Romana peljala skupino z džipi v vasi, med plemena in živali. Obe turi za Namibijo pa sta že polni.

Zvone vsa potovanja ovekoveči tudi s fotografijami, rad pa slika tudi lepa dekleta, pri katerih pogreša naravno lepoto, s šminko le za vzorec.