Znova molči o nosečnosti svoje izbranke

Da je vsestranski zabavljač Lado Bizovičar zahteven sogovornik, ki redko privoli v pogovore s predstavniki sedme sile, ni nobena skrivnost, prav tako pa je javno znano, da o svojem zasebnem življenju izjemno nerad govori, pravzaprav o svoji intimi skoraj nikoli ne razglablja. In tako je tudi tokrat, ko so v javnost pricurljale govorice, da naj bi letos že drugič postal očka, saj menda njegova lepa izbranka Anela Šabanagić pod srcem nosi otroka.



Starejši sestrici, ki bo avgusta dopolnila tri leta, se bo tako pridružil bratec ali sestrica, Lado pa o naraščaju ne želi govoriti. Tako je bilo tudi pred tremi leti, ko je bila Anela prvič noseča, parček pa je bil celo tako skrivnosten, da Lado menda niti svojim prijateljem in sodelavcem ni želel razkriti hčerkinega imena, saj se je bal, da bi informacijo takoj izčvekali novinarjem. Kakor koli, vesela novica najbolj skrivnostnega zvezdnika na naših tleh bo očitno vse do konca ostala zavita v tančico skrivnosti, kljub vsemu pa Ladu in Aneli ob tej veseli novici želimo vse najlepše v prihodnjih mesecih.

