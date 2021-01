Znano Slovenko nokavtiral, obležala je v strašnih bolečinah (FOTO)

Nekdanja miss Slovenije in pevka, v zadnjih letih pa tudi spletna vplivnica,je na instagramu pojasnila, zakaj je za nekaj dni 'poniknila'. Doživela je namreč nesrečo, zaradi katerih je obležala v bolečinah. Krivec pa je bil njen mali, ki jo je nehote dodobra poškodoval.Kaj točno se je zgodilo, je takole pojasnila na instagramu (nelektorirano):»Ste mi pisale kje sem in kaj se je zgodilo.Par dni nazaj zjutraj me je Nikec po nesreči v odprt uček s prstkom tako, da mi je z nohtkom fajn popraskal roženico. Tiste, ki tega še niste doživele - bolš da ne ker boli tako močno, da bi si človek najraje možgane ven izpraskal.Par dni z zaprtimi učki (ker ko sem skušala odpreti enega me je poškodovan začel boleti zaradi premikanja) sem bila totalno odklopljena od vsega.Včasih te življenje prisili na to, da se ustaviš Če ne drugega zagotovo prekleto cenim svoj vid.Nicolaiju ni bilo nič jasno, čutil je da je z mano nekaj narobe in se je takole hodil crkljati k meni. Očka pa se heca, da je mali mamico totalno knockautiral.«Groharjeva se je pred kratkim iz Londona preselila nazaj v Slovenijo, kjer nadaljuje objavljanje spletnih vsebin. Lani je morala v bolnišnico, razkrila pa je tudi delček zgodbe, zakaj