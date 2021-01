Sanja Grohar izlila srce in razkrila, zakaj je morala v bolnišnico

, nekdanja miss Slovenije in pevka, je skozi leta postala prava spletna vplivnica. Na instagramu pa ne deli le kičastih trenutkov, ampak iskreno prizna tudi, ko ji je težko. Pred kratkim se je iz Londona preselila nazaj v Slovenijo, kjer nadaljuje objavljanje spletnih vsebin. Lani je morala v bolnišnico, zdaj pa je razkrila delček zgodbe, zakaj je do tega prišlo.»Nekaj mesecev nazaj sem imela kar težke dneve. Brez pomoči v Londonu, cele dneve sama zdokler mož ni prišel zvečer iz službe. Nič nismo spali. Prvo zobki, potem smo zboleli in se zbujali ponoči. Čez dan pa naprej skrbeti za Nikca z vročino. Mama nima bolniške. In ko je človek utrujen, zelo težko funkcionira. Nisem se mogla niti koncentrirati več normalno.«Očitno je bila tudi izčrpanost razlog za slabo zdravstveno stanje. Pod objavo so se usuli komentarji podpore in predvsem mamice so bile izjemno sočutne do Groharjeve, saj očitno vedo, kaj je prestajala.