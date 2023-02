Znani slovenski glasbenici na Tenerifu

»Če smo že istočasno na Tenerifu, smo se morali malo podružiti. Eva Boto je pela na najini poroki. In ne morem verjeti, da je od takrat že skoraj šest let,« sta na svojem profilu ​na facebooku te dni razkrila glasbenica Simona Plut in njen mož Sandi Benec.

Priložila sta fotografijo, na kateri sta v družbi pevke Eve, lepo pa se vidi, da so na Kanarskih otokih ta čas temperature precej višje kot pri nas. Eve seveda ni treba posebej predstavljati, obe s Simono sta peli s skupino Črna mačka. In s Črno mačko je Eva pela na Simonini in Sandijevi poroki avgusta pred šestimi leti v Beli krajini. Z omenjeno skupino Plutova zdaj ne nastopa toliko kot nekoč.

»Danes zasebno poučujem petje, nastopam pa po večini z našim The Plut Family, z bratom, sestro in še enim pridruženim članom. Smo torej skupina, ki nastopa na različnih zabavah, medtem ko smo v trio zasedbi prisotni predvsem na poročnih obredih,« nam je zaupala Plutova, mamica dveh ljubkih hčerk.