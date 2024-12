Znani Slovenci zrli smrti v oči (VIDEO)

Leto se počasi končuje in za nami je pestro dogajanje tudi v podkastu ŠOKkast, ki nastaja pod okriljem medijske hiše Delo. V njem so gostovali številni znani obrazi, ki so z nami delili lepe pa tudi težke življenjske trenutke.

Boštjan Dermol v ŠOKkastu: Smrti se ne bojim

Bolezen in smrt so del življenja, česar se še preveč dobro zaveda Boštjan Dermol, nekdanji pevec skupine Nude, ki je moral skozi hudo preizkušnjo, saj mu je bolezen vzela ljubezen njegovega življenja. Leta 2016 se je moral po hudi in hitri bolezni posloviti od svoje žene Leontine in to je bila zanj najtežja preizkušnja v življenju. Smrt, minevanje in samota so bili del njegovega premišljevanja in popeljal nas je skozi trenutke, ki so ga izoblikovali. »Včasih je biti sam s seboj zelo težko, ampak tudi to je del odraščanja, zorenja in žalovanja,« nam je razkril. Pogovoru lahko prisluhnete na tukaj.

Boštjan Dermol. FOTO: Marko Feist

Matjaž Javšnik v ŠOKkastu: Otroka sta ga priklicala nazaj v življenje

Malokdo ve, da se je že kot otrok večkrat srečal s smrtjo, saj je preživljal hudo obliko astme. »Medtem ko so se moji sovrstniki podili za žogo, sem ležal v bolnišnici,« nam je razkril. Pred dvema letoma ga je obšla nenadna slabost in čez nekaj časa je doživel infarkt, ki so mu bili priča tudi žena Petra in oba otroka. »Takrat sem si rekel, to je to. Gremo, bilo je super,« nam je razkril. »Potem mi je pa žena povedla, da sta me otroka klicala in verjetno sem se zaradi tega vrnil.« Povedal je tudi, kako je doživljal tiste trenutke odhajanje in spregovoril o tem, da se smrtni ne boji, saj ji je že velikokrat zrl v oči.

Matjaž Javšnik. FOTO: Marko Feist

Martin Golob o tem, kakšne smrti si želi

V velikonočnem času se nam je v studiu pridružil priljubljeni duhovnik Martin Golob. Spregovoril je tudi o težkih vprašanjih, ki si jih človek zastavi, preden postane duhovnik. Pri svojem poklicu se tedensko srečuje z odhajanji in smrtjo, saj ga ljudje najbolj potrebujejo v poslednjih urah. Zaupal nam je tudi, kakšne smrti si želi in kakšen je njegov odnos od tega neizbežnega dela slehernikovega življenja.

Martin Golob. FOTO: Marko Feist

Vedeževalec Blaž napovedal smrt

Smrt in minljivost pa je blizu tudi našemu najbolj znanemu vedeževalcu Blažu Knezu, ki nam je zaupal, da je že napovedal smrt in da jo začuti. Njegove napovedi pa so lahko zelo specifične in prav takrat ljudje še bolj podvomijo o njih. Prav na omenjenem druženju je napovedal smrt zelo bližnje osebe, ki se je tudi uresničila: »Sem rekel, da za omenjeno mizo vidim bližnjo smrt in to se je tudi uresničilo. Smrt se takoj navoha in pravi vedeževalec zna napovedati smrt in rojstvo,« nam je razkril. V svoji kareri je sprejel približno pol milijona klicev in napovedal številne usode.