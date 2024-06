Boštjan Dermol v ŠOKkastu: Smrti se ne bojim (VIDEO)

Leta 2016 se je moral po hudi in hitri bolezni posloviti od svoje žene Leontine in to je bila zanj najtežja preizkušnja v življenju. Smrt, minevanje in samota so bili del njegovega premišljevanja in popeljal nas je skozi trenutke, ki so ga izoblikovali. »Včasih je biti sam s seboj zelo težko, ampak tudi to je del odraščanja, zorenja in žalovanja,« nam je razkril. Naučil se je biti sam in odpreti srce, misli pa izlil v pesniško zbirko Trilogija, ki je izšla pred letom dni. V studio je prinesel tri predmete, tudi prav posebno vrtnico, ki ga spremlja že nekaj časa.

Smrti se ne boji

Svoja čustva je prelil tudi v pesmi, saj glasba kroji njegovo življenje že vse od srednje šole, ko je ustanovil prvo skupino. Malokdo ve, da je Boštjan po izobrazbi pravnik, kar mu je tudi v glasbeni karieri prišlo prav. Pogovor o smrti je bil neizogiben in tudi o strahu pred njo je spregovoril. Pravi, da se smrti ne boji. »Prideš do neke točke razumevanja, da je včasih smrt odrešitev in da je neizogibna. Moraš poskrbeti, da pomembne stvari narediš preden premineš. Pomembno je, da ne puščaš stvari odprtih.« Strokovne pomoči ob prebolevanju ni poiskal, so mu pa ob strani stali najbližji. Veliko ljudi se je v tem času tudi zamenjalo, vendar to sprejema kot del življenja. Spregovoril je tudi o nepotrebnem balastu, ki ga nosimo v sebi in o materialnem svetu, ki nas je čisto preveč prevzel.

Smrti se ne boji. FOTO: Marko Feist

Skoraj v vsaki pesmi je kanček upanja

Pred kratkim je v svet poslal pesem Sonce, ki je napoved albuma Q, ki prihaja jeseni. »Sonce metaforično daje življenje in upanje. Je tudi pesem, ki najlepše zaobjame celoten album.« V kratkem prihaja nova pesem, ki bo lahkotnejša in živahna. Skladba se imenuje Za vedno in prihaja tudi videospot, kjer se je Boštjanu pridružila pasja soigralka, ki se je odlično odrezala.

Spregovoril je tudi o morju, ki ga spremlja že od malih nog. V neskončni modrini je velikokrat našel zavetje, spregovoril je tudi o njegovi mogočnosti, ki jo je doživel pri jadranju skozi valove.

