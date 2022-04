Znani Slovenci, ki so želeli na poslanski stol, a jim ni uspelo (FOTO)

Po 99,68 odstotka preštetih glasovnic so razmerja v državnem zboru takšna: 41 mandatov Gibanju Svoboda, 27 SDS, 8 NSi, 7 SD in 5 Levici. Med kandidati za poslanske stole je bilo precej zvenečih imen iz sveta športa, estrade in podobno. Komu od njih ni uspel preboj v državni zbor?

Marko Posavec. FOTO: Hofer, zaslonski posnetek

Začnimo pri novi največji parlamentarni stranki Gibanju Svoboda. Med kandidati sta bila denimo radijska voditeljicain nekdanji novinar Pop TV. Ni jima uspelo zasesti poslanskega stola, medtem ko so bili volivci bolj naklonjeni nekdanjemu boksarju, novinarki, ki smo jo gledali v programu RTV Slovenija, pa tudi, nekdanji voditeljici na Pop TV.

Na listi SDS je bilo zaslediti narodnozabavnega glasbenika Boštjana Konečnika in Marka Posavca iz oddaje Ljubezen po domače. Nobeden od njiju ni bil uspešen.

Na seznamu NSi je bila nekdanja manekenka in udeleženka šova Kmetija Špela Hojnik, ki je vstop v državni zbor ni uspel.

Urška Žolnir. FOTO: Anja Markovič

Tudi na listi stranke SD je bilo kar nekaj zvenečih imen. Za štiriletni poklic poslanca so se ponujali denimo televizijec, nekdanji nogometaš in tudi aktualni poslanecin novinar. Nobenemu od njih se ni uspelo uvrstiti v državni zbor.

Kandidatom, ki so bili na listah LMŠ (novinarka Uršula Majcen) in Povežimo Slovenijo (nekdanji rokometaš Roman Pungartnik, judoistka Urška Žolnir Jugovar), preboj ni uspel.

Nekaj sprememb pri sestavi državnega zbora je vsekakor še pričakovati, ko se bodo sestavljali vlada, ministrska ekipa in kabineti tako ministrov kot vlade ...