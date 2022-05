Znani Slovenec s podplutbami na snemanju oddaje (FOTO)

V oddaji Leta štejejo se bosta kot tekmovalca tokrat preizkusila radijska in televizijska voditeljica ter maratonska plavalka Žana Vidmar in radijski in televizijski voditelj ter pevec Klemen Bunderla. Ta je v oddajo prišel z zatemnjenimi očali in razložil, zakaj jih mora nositi.

Pred kratkim je prestal operacijo na očeh. Zaradi odvečne kože se mu je namreč zmanjševalo vidno polje. Sicer pa sta s sotekmovalko domov odšla praznih rok, saj sta v finalnem krogu izgubila ves denar.