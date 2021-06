Znana Slovenka spregovorila o hudi bolečini (FOTO)

Migrena je resna in neprijetna nadloga, ki se pojavlja predvsem pri odraslih ljudeh, pogosteje pri ženskah. To je na lastni koži izkusila tudi pevka in voditeljicaKot je razkrila na instagramu, jo je huda migrena doletela tudi ta teden, a se je tokrat z njo spopadla na prav poseben, a preprost način.»Danes bom kar takole. Da telo spravim k sebi po včerajšnji nočni seansi z migreno. Menda ima vsaka četrta ženska težave z migreno. In vsak dvanajsti moški. Kar je logično, saj gre povečini za hormonska nihanja. Logično je, ni pa fer. Ali pač? Hm...Narava je že naredila tako, da smo ženske sposobne prenesti marsikaj. Marsikatero bolečino in vedno znova se poberemo. Smo prave borke in prav je, da se zavedamo tega. Tudi, kadar ni "naš" dan, ga moramo sprejeti in iz njega potegniti najbolje. Zato jaz danes počivam. Meditiram. Se ukvarjam sama s sabo in se cartam. Da bom še močnejša,« je zapisala (nelektorirano).