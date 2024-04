Znana Slovenka se je Berlinu fotografirala z Leonardom DiCapriem (FOTO)

Udeleženka resničnostnega šova Sanjski moški, Anja Rijavec, je svoje sledilce na Instagramu presenetila s fotografijo, na kateri stoji ob Leonardu DiCapriu, ki uživa v soju luči s kozarcem penine.

Ob fotografiji je hudomušno zapisala »Zadnjih pet let me še pogleda ne več,« kar je nedvomno namig na dejstvo, da Leo nikdar nima dekleta, starejšega od 25 let. Anja bo letos namreč dopolnila okroglih 30.

Tokrat pa ne gre za resničnega DiCapria, saj je lepotica obiskala muzej voščenih figur - morda bo Lea iz mesa in krvi srečala kdaj v prihodnosti.