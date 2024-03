»Leonardo DiCaprio je preveč čuden in star,« po poljubu z njim trdi 22-letnica

Hieke Konings trdi, da se je v nočnem klubu pocrkljala z 49-letnim Leonardom DiCapriom, ki je zaradi dejstva, da še nikdar ni bil z žensko, starejšo od 25 let, deležen mnogih šal in ogorčenja.

Manekenka je dejala: »Bilo je v skrivnem klubu v Los Angelesu, v katerega lahko prideš samo s povabilom. Videla sem ga, kako sedi tam v črnem puloverju s kapuco in črno kapo, spogledala sva se.«

Pojasnila je, da jo je Leov menedžer povabil k mizi z besedami: »Leo želi govoriti s teboj.« Hieke je izkoristila priložnost in omenila igralčev sloves, da hodi le z ženskami, mlajšimi od 25 let, za kar je zvezdnik dejal, da je 'kriv'.

Ni je razvnel

Nato sta se poljubila, vendar je poljub opisala kot povprečnega in rekla: »Bilo je v redu, a zagotovo ni bil najboljši, kar sem jih doživela.« Zvezdnik jo je potem povabil k sebi domov, a ga je zavrnila.

Hieke je razkrila: »Odzval se je zelo šokirano. Seveda tega ni vajen. Ko sem rekla, da ga ne poznam dovolj dobro, je rekel, da to spoštuje. Nakar se je obrnil k neki drugi ženski in odpeljal domov njo.« Čeprav ni spala z Leom, naj bi imela več prijateljic, ki so z njim preživele noč in poročale, da so njegove preference čudaške.

»Prijateljica je rekela, da je med seksom obdržal slušalke v ušesih, ker je ni hotel slišati. Druga je dejala, da ji je čez glavo dal blazino,« poroča. »Leo je preveč čuden in prestar,« je zaključila.

Igralec vztraja, da Hieke ni nikoli srečal.