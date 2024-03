Tekmovalka slovenskega šova spregovorila: »Dobro, da nisem vedela, kaj me čaka«

Po decembrski operaciji obraza, pri kateri so ji z namenom poravnave prirojene napake čeljusti in sanacije stare poškodbe obraza iz otroških dni, polomili vse kosti obraza od nosu navzdol, se Anja Rijavec ponovno vrača med ljudi.

»Okrevanje je bilo veliko napornejše, kot sem si predstavljala, kljub temu da sem bila na to opozorjena in pripravljena. Ne samo, da obraza sploh nisem čutila, zdelo se mi je, da je moja glava popolnoma zdrobljena. Poleg telesnih bolečin pa se je stanju pridružila še velika kriza identitete. Nepopisen občutek je, ko se pogledaš v ogledalo, in se v njem ne prepoznaš. Ne morem si predstavljati stiske, ki jo preživljajo žrtve prometnih nesreč in drugih nezgod, ki jih vsakodnevno rešujejo strokovnjaki na maksilofacialni kliniki v Ljubljani,« je razkrila za Slovenske novice.

Polomili so ji vse kosti obraza od nosu navzdol. Fotografija je simbolična. FOTO: Blaž Samec

»Dobro, da nisem vedela, kaj me čaka, sicer si na poseg kljub dolgoletnim težavam ne bi upala,« iskreno zaključuje.

Ni lahko zamenjati obraza

V zadnjih tednih je njen obraz z zaceljenimi kostmi ponovno dobil obliko in pravi, da je nad rezultatom, kljub mesecem negotovosti, zelo zadovoljna. »Lahko bom normalno grizla, moji spodnji in zgornji zobje se sedaj normalno stikajo. Prej je bila zgornja vrsta zob nagnjena v eno stran, spodnja pa potisnjena tako zelo nazaj, da spodnji in zgornji zobje praktično niso imeli stičnih točk. Imela sem tudi poškodovane in narobe nazaj zraščene kosti brade, ki jih je bilo ob poravnavi čeljusti prav tako treba poravnati, da je vse skupaj padlo na svoje mesto. Končno bom lahko normalno grizla.«

Anja Rijavec je prestala težko operacijo obraza. FOTO: Posnetek Zaslona Pop Tv

Skozi podoben proces smo lahko pred leti spremljali tudi Petra Prevca, ki je prestal enak poseg na ljubljanskem UKC.

Lepotica se je poglobila v delo

»Sedaj imam novo obliko obraza in naučila sem se jo vzljubiti. Sprememba ni tako zelo velika, da bi bila čisto drugačna kot prej, vendar opažam, da nekateri zelo stari znanci niso več čisto prepričani, ali sem to res jaz, ko me srečajo. Da jih še bolj zmedem, sem se odločila, da si lase pobarvam na rdeče. Celo življenje sem bila naravna rjavolaska. Odločila sem se, da če se že spreminjam, se bom čisto zares.« (smeh)

Anja se je sicer v obdobju po šovu, kjer ljubezni z Blažem Kričejem Režkom žal ni našla, v celoti posvetila delu. Še vedno se ukvarja z razvojem novih kozmetičnih izdelkov, ter se pripravlja na otvoritev lastnega razvojnega laboratorija kozmetike z majhno proizvodnjo, v katerega je vloženo vse, kar je mlada diplomantka fakultete za farmacijo zaslužila v svojih delovnih letih.

Blaž Kričej Režek ni bil Anjin sanjski moški. FOTO: Delo

»Veselim se novega poglavja življenja. Hvaležna sem, da mi prihodnost namenja toliko lepih priložnosti. Tako zelo se veselim.«