Znana Slovenka šokirana: na reševalce čakali pet ur, pustili so ga kar na hodniku

Dobrodelnica in ustanoviteljica Anine zvezdice, podjetnica Ana Lukner je na instagramu razkrila grozljivo izkušnjo s slovenskim zdravstvenim sistemom. Njen oče je v 10 dneh dvakrat potreboval nujno medicinsko pomoč in na prevoz so čakali kar pet ur. Na koncu so ga zaradi prostorske stiske pustili spati kar na hodniku, čeprav je bil priključen na kisik in infuzijo. »Resnično sem žalostna in brez besed. Tako kot vse ostalo v naši najlepši Sloveniji tudi zdravstvo nima temeljev in sistema, ki funkcionira. Brez temeljev ne moreš graditi in imeti vizije,« je zapisala Ana. Obljubila je, da bo o tem še spregovorila javno, saj je to po njenem nujno potrebno.

FOTO: Instagram

Sicer pa je Ana v lanskem letu predstavila dobrodelni projekt Truhomo, filantropsko spletno platformo, katere cilj je ovreči sence nezaupanja nad dobrodelnostjo in zagotoviti popolno transparentnost, sledljivost in učinkovitost donacij. Prepričana je, da bo s to inovacijo obrnila nov list v filantropiji, in to v času, ko je vse več ljudi, ki jim primanjkuje osnovnih življenjskih potrebščin.