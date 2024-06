Znana Slovenka presenetila z novico, da je noseča: Oče še ne ve (FOTO)

Slovenska starleta Denise Dame, ki že nekaj časa živi v Srbiji, je domačo in tamkajšnjo javnost presenetila z najavo, da je noseča. Na instagramu je nedavno delila videoposnetek svojega pozitivnega testa nosečnosti, skupaj z laboratorijskimi izvidi, zdaj pa še fotografije nosečniškega trebuščka. »Praznujem nosečnost,« je pripisala v objavi.

Priznala je, da nosečnosti ni načrtovala, celo mislila je, da sploh ne more zanositi. »Imam samo en jajčnik, nisem pazila, mislila sem, da je nemogoče zanositi. Nisem načrtovala zanositve in ta novica me je res ujela nepripravljeno. Ciklus mi je zamujal in danes sem naredila preiskave, ki so potrdile, da pričakujem otroka,« je razkrila.

Denise je povedala še, da očetu otroka novice še ni sporočila. »Ne ve, bo izvedel, družino že ima. Ni še čas za čestitke, moram se še odločiti, kaj bom naredila glede nosečnosti,« je povedala.

Srbski mediji poročajo, da je fotografijo nosečniškega trebuščka že prodala na platformi za odrasle OnlyFans.