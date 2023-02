Znana Slovenka pokazala svoj nosečniški trebušček: pričakuje drugega otroka (FOTO)

Širša slovenska javnost je Sanjo Grohar spoznala leta 2005, ko je osvojila naziv miss Slovenije. Pozneje se je odločila za pevsko kariero, nekaj časa pa je bila tudi televizijska voditeljica. V določenem trenutku je dala vse na kocko in se z možem Matejem preselila v London.

Za Slovenske novice je povedala, da je bila po sedmih letih življenja in dela v Londonu vrnitev v Slovenijo pravi balzam. Zdaj je sin Nicolai na prvem mestu pri vsem. Z možem jima je pomembna njegova varnost in čas, ki ga lahko preživi tudi z babicama in dedkoma.

Lepa Sanja je svoje sledilce tokrat presenetila z objavljeno fotografijo na družbenih omrežjih, kjer v prečudoviti beli obleki razkriva svoj nosečniški trebuh s pripisom: »Kmalu zopet mama.«

Vsule so se čestitke, katerim se pridružujemo tudi na uredništvu Slovenskih novic.

