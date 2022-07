Novo poglavje Sanje Grohar

Podjetna lepotica Sanja Grohar, ki je leta 2005 osvojila naziv najlepše Slovenke, se pozneje podala v televizijske in glasbene vode, nato pa se je preselila v London, od koder se je pred kratkim vrnila v rodno Slovenijo in javnosti predstavila svojo blagovno znamko, ne počiva na lovorikah svoje dolgoletne slave.

Sanja z možem in sinom v novem domovanju FOTO: INSTAGRAM

Kar nekaj časa je pred sledilci in sledilkami, teh ima na instagramu več kot osemdeset tisoč, skrivala novičko, ki pa jo je zdaj javno delila. S svojo ljubko družinico, možem Matejem in sinom Nicolaijem, se je preselila v novo stanovanje, kar dokazuje, da se Sanja očitno res nima več namena vrniti v tujino, kjer je dolga leta služila kruh. Ob tej veseli novici ni mogla skriti navdušenja.

S sledilci je delila tudi fotografijo stanovanja pred prenovo. FOTO: INSTAGRAM

»Končno vam lahko povem,« je zapisala pod fotografijo, na kateri s svojima fantoma pozira v novem domovanju, ob tem pa objavila tudi fotografijo pred prenovo, in razlika je resnično osupljiva. Pod njeno objavo na instagramu so se vsule čestitke, tudi številnih znanih Slovencev in Slovenk, ki Sanji in njeni družinici želijo veliko sreče, predvsem pa užitkov v novem stanovanju. Oglasila se je zmagovalka šova MasterChef Slovenija Sara Rutar, ki se je pred kratkim tudi sama preselila, nedavno je tudi rodila. »Čestitke. Ni boljšega občutka,« je vplivnici čestitala priljubljena kuharica, ki neizmerno uživa v vseh radostih materinstva. Zelo dobro namreč ve, kakšni občutki preplavljajo človeka ob vselitvi v nov dom, saj je to srečo izkusila tudi sama.